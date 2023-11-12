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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Торпедо
Нефтехимик - Торпедо: обзор матча 12 ноября 2023
Нефтехимик
12.11.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Торпедо
90'
+4
Желтая карточка
Г. Гонгадзе
88'
Желтая карточка
И. Енин
Замена
Д. Липовой
️️️️
С. Джамилов
85'
Замена
️️️️
Д. Кокоев
85'
81'
Желтая карточка
Г. Шевченко
73'
Замена
Й. Рейна
️️️️
И. Лебеденко
62'
Замена
И. Горбунов
️️️️
В. Громыко
62'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
И. Стефанович
62'
Замена
Д. Шамкин
️️️️
И. Манелов
58'
Желтая карточка
С. Бородин
Замена
П. Котов
️️️️
К. Морозов
46'
34'
Замена
Н. Калугин
️️️️
Ю. Журавлев
26'
Желтая карточка
А. Иваньков
Желтая карточка
К. Морозов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
35
Иван Енин
ОП
55
Валерий Громыко
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Нефтехимик
22
Николай Зириков
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Данил Липовой
ЛВ
12
Владимир Марухин
ЛВ
19
Линар Шарифуллин
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
3-1-3-1-1
1
Голубев
5
Зорин
16
Шоркин
21
Бердников
5
Морозов
73
Петров
2
Ситдиков
17
Кокоев
7
Джамилов
10
Базелюк
4-2-2-2
23
Бабурин
99
Шевченко
44
Журавлев
4
Бородин
3
Иваньков
5
Москвичев
35
Енин
2
Манелов
55
Громыко
10
Лебеденко
23
Стефанович
5
Морозов
17
Котов
17
Котов
5
Морозов
7
Джамилов
9
Липовой
9
Липовой
7
Джамилов
55
Громыко
17
Горбунов
17
Горбунов
55
Громыко
44
Журавлев
44
Калугин
44
Калугин
44
Журавлев
2
Манелов
8
Шамкин
8
Шамкин
2
Манелов
23
Стефанович
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
23
Стефанович
10
Лебеденко
10
Рейна
10
Рейна
10
Лебеденко
Остались в запасе
Нефтехимик
Торпедо
22
Николай Зириков
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
95
Михаил Волков
ВР
77
Роман Юзепчук
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Артем Горлов
Остались в запасе
22
Николай Зириков
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
77
Роман Юзепчук
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Артем Горлов
Статистика матча Нефтехимик - Торпедо
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Степан Щербаков (Омск)
Резервный судья:
Ефим Рубцов (Санкт-Петербург)
Делегат:
Илья Рабин (Московская область)
Инспектор:
Юрий Князев (Курск)
Стадион:
Нефтехимик
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Вчера, 23:23
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