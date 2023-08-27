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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Родина
Нефтехимик - Родина: обзор матча 27 августа 2023
Нефтехимик
27.08.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 7 тур
1 : 4
Завершен
Родина
90'
К. Базелюк (П)
27'
М. Турищев
43'
И. Тимошенко
72'
А. Гордюшенко
81'
А. Калмыков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Родина
ГОЛ с пенальти! 1:4!
К. Базелюк
90'
Замена
М. Першин
️️️️
А. Котик
89'
86'
Замена
И. Камышев
️️️️
О. Дмитриев
81'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
А. Калмыков
Желтая карточка
А. Кахидзе
80'
Желтая карточка
Б. Зорин
78'
76'
Замена
А. Калмыков
️️️️
М. Турищев
76'
Замена
К. Шильцов
️️️️
И. Тимошенко
72'
ГОЛ! 0:3!
А. Гордюшенко
Замена
М. Ситдиков
️️️️
П. Котов
71'
Замена
К. Базелюк
️️️️
С. Джамилов
71'
64'
Замена
В. Самко
️️️️
М. Султонов
43'
ГОЛ! 0:2!
И. Тимошенко
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Турищев
Желтая карточка
М. Петров
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Родина
93
Алексей Городовой
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
34
Олег Дмитриев
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Нефтехимик
1
Сергей Ещенко
ВР
22
Николай Зириков
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
2
Марат Ситдиков
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
36
Илья Грузнов
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Голубев
3
Сагуткин
5
Зорин
93
Герасимов
17
Котов
16
Денисов
24
Кахидзе
17
Кокоев
73
Петров
7
Джамилов
9
Котик
4-1-3-2
93
Городовой
4
Юдинцев
24
Клещенко
55
Крижан
36
Воропаев
72
Гордюшенко
28
Султонов
34
Дмитриев
33
Ната
99
Тимошенко
90
Турищев
17
Котов
2
Ситдиков
2
Ситдиков
17
Котов
9
Котик
9
Першин
9
Першин
9
Котик
7
Джамилов
10
Базелюк
10
Базелюк
7
Джамилов
34
Дмитриев
11
Камышев
11
Камышев
34
Дмитриев
99
Тимошенко
7
Шильцов
7
Шильцов
99
Тимошенко
28
Султонов
70
Самко
70
Самко
28
Султонов
90
Турищев
90
Калмыков
90
Калмыков
90
Турищев
Остались в запасе
Нефтехимик
Родина
1
Сергей Ещенко
ВР
22
Николай Зириков
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
Сергей Айдаров
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
78
Руслан Куль
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
22
Николай Зириков
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
78
Руслан Куль
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Нефтехимик - Родина
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Помощники судьи:
Федор Валявин (Саратов)
Виталий Жолобов (Волжский)
Резервный судья:
Олег Снегирев (Нижний Новгород)
Делегат:
Андрей Губарьков (Москва)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтехимик
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