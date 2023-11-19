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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Сокол
Нефтехимик - Сокол: обзор матча 19 ноября 2023
Нефтехимик
19.11.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Сокол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Сокол
83'
Замена
М. Караев
️️️️
Я. Гудков
83'
Замена
Д. Югалдин
️️️️
Н. Козловский
Замена
М. Петров
️️️️
В. Галиулин
71'
Замена
Д. Кокоев
️️️️
М. Першин
46'
Замена
К. Базелюк
️️️️
Д. Липовой
46'
Замена
С. Джамилов
️️️️
П. Котов
46'
33'
Замена
Д. Казанцев
️️️️
И. Леонтьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
21
Никита Козловский
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Нефтехимик
22
Николай Зириков
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
12
Владимир Марухин
ЛВ
17
Давид Кокоев
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
4-1-2-1-1
1
Голубев
17
Котов
5
Зорин
16
Шоркин
21
Бердников
5
Морозов
21
Галиулин
2
Ситдиков
9
Липовой
9
Першин
4-2-3-1
13
Косаревский
27
Молодцов
23
Абазов
5
Сериков
66
Гудков
52
Леонтьев
21
Козловский
11
Бабаев
24
Мальцев
77
Сасин
10
Морозов
9
Першин
17
Кокоев
17
Кокоев
9
Першин
21
Галиулин
73
Петров
73
Петров
21
Галиулин
17
Котов
7
Джамилов
7
Джамилов
17
Котов
9
Липовой
10
Базелюк
10
Базелюк
9
Липовой
66
Гудков
49
Караев
49
Караев
66
Гудков
52
Леонтьев
71
Казанцев
71
Казанцев
52
Леонтьев
21
Козловский
50
Югалдин
50
Югалдин
21
Козловский
Остались в запасе
Нефтехимик
Сокол
22
Николай Зириков
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
16
Артем Федоров
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Данила Ежков
ЦФ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
22
Николай Зириков
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
Остались в запасе
16
Артем Федоров
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Данила Ежков
ЦФ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Нефтехимик - Сокол
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
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0 : 0
18.10.2026
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