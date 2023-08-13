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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Нефтехимик
Енисей - Нефтехимик: обзор матча 13 августа 2023
Енисей
13.08.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Нефтехимик
22'
Е. Иванов
66'
В. Стежко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Нефтехимик
Замена
Н. Раздорских
️️️️
А. Ломакин
84'
Замена
А. Масловский
️️️️
Н. Марков
84'
82'
Замена
И. Грузнов
️️️️
К. Базелюк
Замена
А. Орлов
️️️️
А. Канаплин
78'
Желтая карточка
А. Канаплин
75'
73'
Замена
В. Марухин
️️️️
Д. Кокоев
71'
Желтая карточка
М. Петров
67'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
А. Бердников
67'
Замена
М. Петров
️️️️
В. Галиулин
ГОЛ! 2:0!
В. Стежко
66'
51'
Желтая карточка
А. Герасимов
Желтая карточка
В. Бардыбахин
47'
46'
Замена
Д. Талалай
️️️️
Р. Денисов
45'
+1
Желтая карточка
Р. Денисов
ГОЛ! 1:0!
Е. Иванов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
7
Султан Джамилов
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Енисей
42
Даниил Ярусов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
22
Анатолий Немченко
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
Нефтехимик
1
Сергей Ещенко
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
2
Марат Ситдиков
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Никита Касаткин
ПВ
9
Матвей Першин
ЦФ
36
Илья Грузнов
ЦФ
4-1-2-1-2
38
Ставер
13
Бардыбахин
2
Хозин
5
Стежко
13
Марков
64
Ланин
8
Иванов
90
Ломакин
19
Глушков
8
Канаплин
75
Окладников
3-3-2-1-1
1
Голубев
5
Зорин
16
Шоркин
21
Бердников
93
Герасимов
16
Денисов
17
Котов
17
Кокоев
21
Галиулин
7
Джамилов
10
Базелюк
13
Марков
33
Масловский
33
Масловский
13
Марков
90
Ломакин
21
Раздорских
21
Раздорских
90
Ломакин
8
Канаплин
77
Орлов
77
Орлов
8
Канаплин
21
Бердников
24
Кахидзе
24
Кахидзе
21
Бердников
21
Галиулин
73
Петров
73
Петров
21
Галиулин
16
Денисов
8
Талалай
8
Талалай
16
Денисов
17
Кокоев
12
Марухин
12
Марухин
17
Кокоев
10
Базелюк
36
Грузнов
36
Грузнов
10
Базелюк
Остались в запасе
Енисей
Нефтехимик
42
Даниил Ярусов
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
1
Сергей Ещенко
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
10
Никита Касаткин
ПВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
2
Марат Ситдиков
ЦП
10
Никита Касаткин
ПВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Енисей - Нефтехимик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Помощники судьи:
Александр Чекалин (Воронеж)
Юрий Ярушкин (Вологда)
Резервный судья:
Александр Сединкин (Омск)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
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