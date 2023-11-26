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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Нефтехимик
Черноморец - Нефтехимик: обзор матча 26 ноября 2023
Черноморец
26.11.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Нефтехимик
21'
К. Морозов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Нефтехимик
90'
+4
Желтая карточка
А. Бердников
Замена
В. Руденко
️️️️
Ш. Саадуев
84'
Желтая карточка
О. Красильниченко
81'
Замена
О. Красильниченко
️️️️
И. Маклаков
72'
67'
Замена
М. Петров
️️️️
П. Котов
Желтая карточка
Н. Кумбурович
46'
46'
Замена
К. Базелюк
️️️️
Д. Липовой
46'
Замена
С. Джамилов
️️️️
В. Галиулин
46'
Замена
Д. Кокоев
️️️️
М. Першин
21'
ГОЛ! 0:1!
К. Морозов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
77
Антон Антонов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
18
Даниил Гурченко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Черноморец
47
Михаил Филиппов
ВР
16
Матвей Тюрин
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
21
Никита Климов
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
9
Магомед Абакаров
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Нефтехимик
1
Сергей Ещенко
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
7
Султан Джамилов
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Фролкин
79
Гречкин
17
Фомин
4
Кумбурович
4
Маклаков
93
Гараев
77
Антонов
88
Магомедов
10
Саадуев
90
Делькин
18
Гурченко
4-1-3-1-1
1
Голубев
21
Бердников
16
Шоркин
5
Зорин
17
Котов
5
Морозов
2
Ситдиков
99
Емельянов
21
Галиулин
9
Липовой
9
Першин
4
Маклаков
3
Красильниченко
3
Красильниченко
4
Маклаков
10
Саадуев
19
Руденко
19
Руденко
10
Саадуев
17
Котов
73
Петров
73
Петров
17
Котов
9
Першин
17
Кокоев
17
Кокоев
9
Першин
21
Галиулин
7
Джамилов
7
Джамилов
21
Галиулин
9
Липовой
10
Базелюк
10
Базелюк
9
Липовой
Остались в запасе
Черноморец
Нефтехимик
3
Руслан Хагур
ЛЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
16
Матвей Тюрин
ВР
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
21
Никита Климов
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
9
Магомед Абакаров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
1
Сергей Ещенко
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
3
Руслан Хагур
ЛЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
16
Матвей Тюрин
ВР
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
21
Никита Климов
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
9
Магомед Абакаров
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Черноморец - Нефтехимик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
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1 : 1
25.10.2026
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