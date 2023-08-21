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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Нефтехимик
Торпедо - Нефтехимик: обзор матча 21 августа 2023
Торпедо
21.08.2023, понедельник, 19:24
Россия. Первая лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Нефтехимик
10'
Н. Калугин
86'
Й. Рейна (П)
19'
П. Котов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Нефтехимик
90'
+3
Желтая карточка
М. Ситдиков
Желтая карточка
С. Бородин
89'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Й. Рейна
86'
85'
Желтая карточка
Д. Кокоев
Замена
Г. Шевченко
️️️️
Е. Шляков
83'
Замена
А. Усанов
️️️️
Д. Полоз
75'
Замена
В. Москвичев
️️️️
И. Лебеденко
75'
Замена
И. Стефанович
️️️️
Г. Гонгадзе
75'
65'
Замена
В. Галиулин
️️️️
М. Петров
65'
Замена
К. Базелюк
️️️️
А. Котик
65'
Замена
А. Бердников
️️️️
П. Котов
55'
Замена
Р. Денисов
️️️️
К. Морозов
Замена
И. Манелов
️️️️
А. Орехов
46'
37'
Желтая карточка
А. Герасимов
Желтая карточка
Й. Рейна
37'
36'
Желтая карточка
А. Котик
19'
ГОЛ! 1:1!
П. Котов
ГОЛ! 1:0!
Н. Калугин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Торпедо
15
Андрей Бондарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Нефтехимик
1
Сергей Ещенко
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
12
Владимир Марухин
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
4-1-1-1-3
23
Бабурин
55
Шляков
44
Калугин
4
Бородин
77
Юзепчук
97
Чурич
27
Орехов
7
Полоз
10
Лебеденко
10
Гонгадзе
10
Рейна
4-1-3-1-1
1
Голубев
24
Кахидзе
93
Герасимов
5
Зорин
17
Котов
5
Морозов
2
Ситдиков
17
Кокоев
73
Петров
7
Джамилов
9
Котик
55
Шляков
99
Шевченко
99
Шевченко
55
Шляков
10
Лебеденко
5
Москвичев
5
Москвичев
10
Лебеденко
7
Полоз
8
Усанов
8
Усанов
7
Полоз
27
Орехов
2
Манелов
2
Манелов
27
Орехов
10
Гонгадзе
23
Стефанович
23
Стефанович
10
Гонгадзе
17
Котов
21
Бердников
21
Бердников
17
Котов
73
Петров
21
Галиулин
21
Галиулин
73
Петров
5
Морозов
16
Денисов
16
Денисов
5
Морозов
9
Котик
10
Базелюк
10
Базелюк
9
Котик
Остались в запасе
Торпедо
Нефтехимик
17
Игорь Горбунов
ЛВ
15
Андрей Бондарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
35
Иван Енин
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Главный тренер
Пеп Клотет
1
Сергей Ещенко
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
17
Игорь Горбунов
ЛВ
15
Андрей Бондарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
35
Иван Енин
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Торпедо - Нефтехимик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Рустам Равилов (Саранск)
Резервный судья:
Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
Лужники
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