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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Нефтехимик
Динамо Мх - Нефтехимик: обзор матча 05 ноября 2023
Динамо Мх
05.11.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Нефтехимик
67'
С. Абдуллахи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Нефтехимик
84'
Замена
В. Марухин
️️️️
М. Першин
76'
Замена
М. Петров
️️️️
Д. Талалай
ГОЛ! 1:0!
С. Абдуллахи
67'
Замена
М. Храмцов
️️️️
А. Сандрачук
64'
Замена
С. Сердеров
️️️️
М. Костюков
64'
55'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
А. Котик
46'
Замена
А. Котик
️️️️
К. Базелюк
Замена
С. Абдуллахи
️️️️
З. Юсупов
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Нефтехимик
1
Сергей Ещенко
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
9
Матвей Першин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Динамо Мх
1
Евгений Гошев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
21
Абдулпаша Джабраилов
ЦП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
12
Владимир Марухин
ЛВ
73
Максим Петров
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
3-2-2-3
1
Волк
5
Ковачевич
13
Кагермазов
99
Алибеков
4
Шумахов
72
Сандрачук
22
Юсупов
47
Глушков
77
Костюков
9
Магомедов
17
Касинтура
3-3-1-1-2
1
Ещенко
16
Шоркин
21
Бердников
3
Сагуткин
24
Кахидзе
5
Морозов
5
Зорин
8
Талалай
7
Джамилов
10
Базелюк
9
Першин
72
Сандрачук
34
Храмцов
34
Храмцов
72
Сандрачук
22
Юсупов
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
22
Юсупов
77
Костюков
28
Сердеров
28
Сердеров
77
Костюков
8
Талалай
73
Петров
73
Петров
8
Талалай
Котик
99
Емельянов
99
Емельянов
Котик
9
Першин
12
Марухин
12
Марухин
9
Першин
10
Базелюк
9
Котик
9
Котик
10
Базелюк
Остались в запасе
Динамо Мх
Нефтехимик
1
Евгений Гошев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ЦП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Андрей Голубев
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
17
Давид Кокоев
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ЦП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
17
Давид Кокоев
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Динамо Мх - Нефтехимик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
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