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    Агент Базелюка сообщил, что судьба нападающего будет решаться ближе к лету

    Агент Владимир Дейнека, представляющий интересы нападающего «Эшторила» Константина Базелюка, сообщил, что решение о дальнейшей карьере 24-летнего игрока будет приниматься по завершении сезона. По его словам, форвард, принадлежащий ЦСКА, может быть выкуплен португальским клубом. Если же этого не произойдет, футболисту, возможно, придется искать новую команду.

    «К лету будем разговаривать о его выкупе с «Эшторилом», либо, если они откажутся, то он вернется в ЦСКА, и, возможно, мы будем искать ему другой клуб. От желания Базелюка тоже будет многое зависеть. Когда футболист играет, у него одно настроение, а когда нет – другое. «Эшторил» говорил о возможном выкупе только в первой части чемпионата. У них есть опция первоочередного выкупа футболиста, поэтому им общаться нужно будет со мной и с Костей, а не с ЦСКА», – сказал Дейнека.

    В нынешнем сезоне Базелюк принял участие в 13-ти матчах, записав в свой актив три гола.

    Источник: ТАСС

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    17.04.2017 16:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +840

      vovan55 18 апреля 2017, 11:24

      да решат без нас, хотя Косте удачи...

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 17 апреля 2017, 17:03

      В молодежке Костя штамповал голы постоянно, но вот почему-то основе не понадобился.

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