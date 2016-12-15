Агент: «Эшторил» рассматривает возможность выкупа прав на Базелюка»

Агент форварда «Эшторила» Константина Базелюка Владимир Дейнека рассказал о будущем своего клиента. Напомним, что права на футболиста принадлежат ЦСКА.

«Португальский клуб видит в Константине огромный потенциал и может уже зимой приобрести права на него. Что касается заинтересованности ЦСКА в сохранении игрока, надо понимать, что в клубе произошла смена тренера. Я еще не общался с руководством ЦСКА по поводу возвращения Константина. Его аренда действует до конца сезона.

В начале сезона у Кости были сложности адаптационного плана. Сейчас он уже привык к требованиям команды, стилистике чемпионата. Он каждый день занимается с репетитором по португальскому языку. Одна из сложностей заключалась в том, что главный тренер команды разговаривал только на португальском. Как любому тренеру, ему было важно, чтобы футболист понимал его установку на игру. К слову, сейчас этот специалист уже не работает в клубе», — сказал Дейнека.