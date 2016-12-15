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  • Агент: «Эшторил» рассматривает возможность выкупа прав на Базелюка»

Агент: «Эшторил» рассматривает возможность выкупа прав на Базелюка»

15 декабря 2016, 11:48
8

Агент форварда «Эшторила» Константина Базелюка Владимир Дейнека рассказал о будущем своего клиента. Напомним, что права на футболиста принадлежат ЦСКА.

«Португальский клуб видит в Константине огромный потенциал и может уже зимой приобрести права на него. Что касается заинтересованности ЦСКА в сохранении игрока, надо понимать, что в клубе произошла смена тренера. Я еще не общался с руководством ЦСКА по поводу возвращения Константина. Его аренда действует до конца сезона.

В начале сезона у Кости были сложности адаптационного плана. Сейчас он уже привык к требованиям команды, стилистике чемпионата. Он каждый день занимается с репетитором по португальскому языку. Одна из сложностей заключалась в том, что главный тренер команды разговаривал только на португальском. Как любому тренеру, ему было важно, чтобы футболист понимал его установку на игру. К слову, сейчас этот специалист уже не работает в клубе», — сказал Дейнека.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра ЦСКА Эшторил Базелюк Константин
Комментарии (8)
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bset
1481793262
Сомневаюсь, что Базелюк захочет возвращаться. Чалов, Витиньо, Панченко, может Жамалетдинов подтянется. Да и играть в Португалии в разы лучше, нежели в России
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Lesha VV
1481795311
Но Гинер тоже не дурак ) А настоящий еврей . Поэтому с Базелюком не всё так просто будет .
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Байкал-Сибирь
1481796804
Хоть я и не болельщик ЦСКА, но пусть лучше играет в Португалии. Удачи парню.
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alexis02lion
1481800880
Потенциал. Там в команде 7 нападающих. И какой из них Базелюк. Вот тренера поменяли и начал получать практику. Надолго ли? Хотя спрос на конкурентов по атаке по ходу будет, а он как молодой может прогрессировать внутри команды. Не более.
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alexis02lion
1481810972
А хотя суда по последним новостям. "Константин Базелюк оформил дубль и вывел «Эшторил» в четвертьфинал Кубка Португалии. В чемпионате Португалии на его счету один гол в четырех матчах."(источник sports.ru). Есть все шансы и новый тренер явно в него верит.
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