«Чемпионат»: Базелюк перейдет в «Мордовию»

По информации «Чемпионата», нападающий Константин Базелюк присоединится к «Мордовии».

Россиянин подпишет с клубом из Саранска контракт на правах свободного агента. В этом месяце 26-летний футболист покинул ЦСКА.

Базелюк – воспитанник академии ЦСКА. За основной состав армейцев он дебютировал 17 апреля 2013 года.

Всего в составе москвичей форвард провел 27 матчей и отметился четырьмя мячами.

В прошлом сезоне игрок выступал в аренде в «СКА-Хабаровск» (восемь голов и две результативные передачи в 33-х играх).

По итогам сезона-2018/19 «Мордовия» заняла в ФНЛ 12-е место.

ЦСКА объявил об уходе Базелюка