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    «Чемпионат»: Базелюк перейдет в «Мордовию»

    По информации «Чемпионата», нападающий Константин Базелюк присоединится к «Мордовии».

    Россиянин подпишет с клубом из Саранска контракт на правах свободного агента. В этом месяце 26-летний футболист покинул ЦСКА.

    • Базелюк – воспитанник академии ЦСКА. За основной состав армейцев он дебютировал 17 апреля 2013 года.
    • Всего в составе москвичей форвард провел 27 матчей и отметился четырьмя мячами.
    • В прошлом сезоне игрок выступал в аренде в «СКА-Хабаровск» (восемь голов и две результативные передачи в 33-х играх).
    • По итогам сезона-2018/19 «Мордовия» заняла в ФНЛ 12-е место.

    ЦСКА объявил об уходе Базелюка

    Источник: «Чемпионат»

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