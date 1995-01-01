ЦСКА объявил об уходе Базелюка

ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе из клуба нападающего Константина Базелюка.

У 26-летнего футболиста истек срок соглашения с москвичами.

В предыдущем сезоне россиянин выступал в аренде в «СКА-Хабаровске». За дальневосточный клуб он сыграл в ФНЛ и Кубке России 33 матча, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.