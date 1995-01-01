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    ЦСКА объявил об уходе Базелюка

    ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе из клуба нападающего Константина Базелюка.

    У 26-летнего футболиста истек срок соглашения с москвичами.

    В предыдущем сезоне россиянин выступал в аренде в «СКА-Хабаровске». За дальневосточный клуб он сыграл в ФНЛ и Кубке России 33 матча, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

    • Базелюк – воспитанник академии ЦСКА. За основной состав армейцев он дебютировал 17 апреля 2013 года.
    • Всего за ЦСКА форвард провел 27 встреч и отметился четырьмя мячами.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9674

      Garrincha58 13 минут назад

      а кто это такой? вот вам и лимит если он бездарность то и никакие лимиты не сыграют на пользу

      0
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      Рейтинг: +995

      Фанат Рубина 25 минут назад

      эх ушла легенда!
      дали бы шанс!

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