ЦСКА объявил об уходе Базелюка

а кто это такой? вот вам и лимит если он бездарность то и никакие лимиты не сыграют на пользу
ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе из клуба нападающего Константина Базелюка.
У 26-летнего футболиста истек срок соглашения с москвичами.
В предыдущем сезоне россиянин выступал в аренде в «СКА-Хабаровске». За дальневосточный клуб он сыграл в ФНЛ и Кубке России 33 матча, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
- Базелюк – воспитанник академии ЦСКА. За основной состав армейцев он дебютировал 17 апреля 2013 года.
- Всего за ЦСКА форвард провел 27 встреч и отметился четырьмя мячами.