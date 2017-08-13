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    Григорян: «На прощание скажу Базелюку: «А теперь, Костя, давай сам»

    Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян, подавший в отставку с занимаемой должности, рассказал о взаимоотношениях с нападающим Константином Базелюком.

    Напомним, после матча 3-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:1) 50-летний специалист назвал форварда трусом.

    – Что на прощание сказали Константину Базелюку?

    – «А теперь, Костя, давай сам».

    – Вы думаете у него получится?

    – Не знаю, откуда столько критики в его адрес, считаю его одаренным нападающим – техничным, быстро принимающим решения, обладающим высокой степенью точности. Он должен понять, что лично для него есть футбол. Кто-то просто получает от игры удовольствие, а кто-то воспринимает игру, как войну.

    Если Базелюк начнет это делать, а он может, и в Хабаровске показал, что способен быть на поле бойцом, то будет играть. Нужно переломить это в себе, тогда Базелюк останется в Премьер-Лиге. Нет – будет играть в первом дивизионе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.08.2017 16:35
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