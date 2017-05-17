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    ЦСКА готов продать Базелюка, у игрока есть предложение от команды из РФПЛ

    Агент нападающего Константина Базелюка Владимир Дейнека сообщил, что ЦСКА планирует продать российского форварда. У игрока имеется предложение от команды из РФПЛ.

    Напомним, что нынешний сезон Базелюк проводит на правах аренды за португальский «Эшторил», где забил три гола в 13 матчах.

    «Мы рассматриваем различные варианты продолжения его карьеры, поэтому вполне реально, что Костя вернется в РФПЛ. Мы ищем такой клуб, который будет готов выкупить контракт нападающего.

    После общения с руководством ЦСКА нам обозначили позицию, что на текущий момент они не против продать игрока. У них есть Федор Чалов, и, я так понимаю, ставка будет делаться на него. Что касается предложения от клуба из чемпионата России, то пока не могу рассказать о нем подробно», – сказал агент.

    Источник: ТАСС

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    17.05.2017 14:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 17:39

      Вот еще один "подававший большие надежды" , и что пошло не так ? Нужно беречь таланты !

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 мая 2017, 16:31

      его Зенит наверное хочет купить они сейчас всех кривоногих бездарей собирают

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 мая 2017, 15:20

      Только ничего не пишут, почему у Базелюка ничего не получилось в ПФК ЦСКА.

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      Рейтинг: +15

      мяч квадратный > vladimir-7 17 мая 2017, 18:02

      Потому что он Слуцкого нах послал. ЛВС ему давай, как Мусе с лавки каждую минуту орать - Беги База беги... А у Базелюка нервы то не железные. Не то что у Мусы. Известная же история. Поэтому и поехал в Эшторил.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > мяч квадратный 17 мая 2017, 18:32

      Спасибо, но я этого не читал.

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