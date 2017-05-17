ЦСКА готов продать Базелюка, у игрока есть предложение от команды из РФПЛ

Вот еще один "подававший большие надежды" , и что пошло не так ? Нужно беречь таланты !
Агент нападающего Константина Базелюка Владимир Дейнека сообщил, что ЦСКА планирует продать российского форварда. У игрока имеется предложение от команды из РФПЛ.
Напомним, что нынешний сезон Базелюк проводит на правах аренды за португальский «Эшторил», где забил три гола в 13 матчах.
«Мы рассматриваем различные варианты продолжения его карьеры, поэтому вполне реально, что Костя вернется в РФПЛ. Мы ищем такой клуб, который будет готов выкупить контракт нападающего.
После общения с руководством ЦСКА нам обозначили позицию, что на текущий момент они не против продать игрока. У них есть Федор Чалов, и, я так понимаю, ставка будет делаться на него. Что касается предложения от клуба из чемпионата России, то пока не могу рассказать о нем подробно», – сказал агент.