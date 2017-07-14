«Анжи»: «Отзаявка Базелюка – чисто технический момент»

Глава пресс-службы махачкалинского «Анжи» Айдемир Даганов пояснил, почему 14 июля его клубу пришлось отзаявить взятого в аренду у ЦСКА форварда Константина Базелюка. По словам представителя дагестанцев, эта процедура – чистая формальность.

«Ситуация следующая: ЦСКА должен был заявить Базелюка по возвращении из «Эшторила» хотя бы на один день по требованиям ФИФА. Поэтому нам пришлось ненадолго отзаявить игрока. Это всего лишь технический момент. Уже сегодня мы снова отдали все документы», – рассказал Даганов.

Уже 15 июля «Анжи» и ЦСКА сыграют друг против друга в рамках первого тура РФПЛ.