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    Принадлежащий ЦСКА Базелюк покидает «Анжи», не пробыв в команде и месяца

    Нападающий махачкалинского «Анжи» Константин Базелюк, взятый текущим летом в аренду у московского ЦСКА, покидает Дагестан, пробыв в команде меньше месяца, хотя должен был отыграть в Махачкале целый сезон.

    О причинах столь скорого расставания игрока и клуба на данный момент не сообщается. По всей видимости, форвард возвращается в стан армейцев.

    Весеннюю часть прошлого футбольного сезона Базелюк провел в аренде в португальском «Эшториле», за который в высшей лиге страны провел 11 матчей и однажды поразил чужие ворота.

    Источник: ТАСС

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    14.07.2017 22:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 15 июля 2017, 10:04

      Усиление ЦСКА? Охохохох...(((

      0
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 15 июля 2017, 00:13

      Анжи вылетит в этом году, там такой непонятный состав. Уже и не вспомнить какая по счёту смена курса

      0
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      Рейтинг: +139

      veksus 14 июля 2017, 23:17

      "и однажды поразил чужие ворота" звучит как история про "паровозик, который смог"

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