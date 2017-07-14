Принадлежащий ЦСКА Базелюк покидает «Анжи», не пробыв в команде и месяца

Нападающий махачкалинского «Анжи» Константин Базелюк, взятый текущим летом в аренду у московского ЦСКА, покидает Дагестан, пробыв в команде меньше месяца, хотя должен был отыграть в Махачкале целый сезон.

О причинах столь скорого расставания игрока и клуба на данный момент не сообщается. По всей видимости, форвард возвращается в стан армейцев.

Весеннюю часть прошлого футбольного сезона Базелюк провел в аренде в португальском «Эшториле», за который в высшей лиге страны провел 11 матчей и однажды поразил чужие ворота.