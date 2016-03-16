ФНЛ. «Газовик» одолел «Томь», «Зенит-2» в гостях разгромил «Енисей»

Закончились очередные встречи 26 тура ФНЛ. Лидер лиги «Газовик» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Томь», «Зенит-2» на выезде крупно выиграл у «Енисея», а в матче «Тюмень» - «Байкал» успех праздновали хозяева.
Чемпионат России. ФНЛ. 26-й тур
Голы: 0:1 – Палиенко, 8; 0:2 – Палиенко, 40; 0:3 – Шейдаев, 66 (с пенальти).
Голы: 1:0 – Афонин, 29.
Голы: 1:0 – Чудин, 19; 2:0 – Кучиев, 60; 3:0 – Мамтов, 65 (с пенальти); 3:1 – Зорин, 76.
Источник: Бомбардир.ру
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..................... 16 Зенит-2 26 7 7 12 40:45 28 АХА-ХА-ХА)))))))))))))