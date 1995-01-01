Турниры:
Россия. ФНЛ (2015/2016)
|38 тур
|21 мая, суббота
|08:00
|Байкал
|0:2
|Арсенал
|37 тур
|15 мая, воскресенье
|13:00
|Зенит-2
|4:3
|Байкал
|36 тур
|10 мая, вторник
|13:30
|Байкал
|1:2
|Армавир
|35 тур
|6 мая, пятница
|13:30
|Байкал
|0:2
|Факел
|34 тур
|2 мая, понедельник
|16:00
|Спартак-2
|2:0
|Байкал
|33 тур
|25 апреля, понедельник
|13:30
|Байкал
|2:1
|КАМАЗ
|32 тур
|17 апреля, воскресенье
|17:00
|Балтика
|3:1
|Байкал
|31 тур
|11 апреля, понедельник
|16:00
|Байкал
|0:6
|Сибирь
|30 тур
|7 апреля, четверг
|18:00
|Волга
|4:1
|Байкал
|29 тур
|3 апреля, воскресенье
|09:00
|Байкал
|0:3
|Сокол
|28 тур
|27 марта, воскресенье
|10:00
|СКА-Хабаровск
|0:0
|Байкал
|27 тур
|20 марта, воскресенье
|09:00
|Байкал
|0:1
|Луч
|26 тур
|16 марта, среда
|15:00
|Тюмень
|3:1
|Байкал
|25 тур
|12 марта, суббота
|13:00
|Енисей
|4:0
|Байкал
|24 тур
|29 ноября, воскресенье
|15:00
|Волгарь
|3:1
|Байкал
|23 тур
|25 ноября, среда
|18:30
|Байкал
|0:2
|Шинник
|22 тур
|21 ноября, суббота
|14:10
|Оренбург
|2:0
|Байкал
|21 тур
|15 ноября, воскресенье
|09:00
|Байкал
|1:2
|Томь
|20 тур
|8 ноября, воскресенье
|09:00
|Байкал
|0:2
|Тосно
|19 тур
|1 ноября, воскресенье
|09:00
|Байкал
|2:1
|Зенит-2
|18 тур
|25 октября, воскресенье
|14:00
|Армавир
|0:2
|Байкал
|17 тур
|19 октября, понедельник
|19:00
|Факел
|3:2
|Байкал
|16 тур
|15 октября, четверг
|15:00
|Байкал
|1:2
|Спартак-2
|15 тур
|11 октября, воскресенье
|14:00
|КАМАЗ
|0:1
|Байкал
|14 тур
|4 октября, воскресенье
|12:00
|Байкал
|1:0
|Балтика
|13 тур
|28 сентября, понедельник
|16:00
|Сибирь
|1:0
|Байкал
|12 тур
|20 сентября, воскресенье
|12:00
|Байкал
|1:0
|Волга
|11 тур
|14 сентября, понедельник
|19:00
|Сокол
|3:0
|Байкал
|10 тур
|7 сентября, понедельник
|13:30
|Байкал
|2:3
|СКА-Хабаровск
|9 тур
|31 августа, понедельник
|12:00
|Луч
|1:0
|Байкал
|8 тур
|23 августа, воскресенье
|12:00
|Байкал
|0:0
|Тюмень
|7 тур
|17 августа, понедельник
|13:30
|Байкал
|1:0
|Енисей
|6 тур
|10 августа, понедельник
|13:30
|Байкал
|3:2
|Волгарь
|5 тур
|3 августа, понедельник
|18:30
|Шинник
|1:0
|Байкал
|4 тур
|27 июля, понедельник
|13:30
|Байкал
|0:3
|Оренбург
|3 тур
|20 июля, понедельник
|16:00
|Томь
|2:1
|Байкал
|2 тур
|16 июля, четверг
|16:00
|Тосно
|1:0
|Байкал
|1 тур
|11 июля, суббота
|16:00
|Арсенал
|2:1
|Байкал