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    Байкал - результаты

    Город Иркутск
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт www.fcbaikal.ru
    Стадион Локомотив
    Тренер Дмитрий Петренко
    Турниры:
    Россия. ФНЛ (2015/2016)
    38 тур
    		21 мая, суббота 08:00 Байкал 0:2 Арсенал
    37 тур
    		15 мая, воскресенье 13:00 Зенит-2 4:3 Байкал
    36 тур
    		10 мая, вторник 13:30 Байкал 1:2 Армавир
    35 тур
    		6 мая, пятница 13:30 Байкал 0:2 Факел
    34 тур
    		2 мая, понедельник 16:00 Спартак-2 2:0 Байкал
    33 тур
    		25 апреля, понедельник 13:30 Байкал 2:1 КАМАЗ
    32 тур
    		17 апреля, воскресенье 17:00 Балтика 3:1 Байкал
    31 тур
    		11 апреля, понедельник 16:00 Байкал 0:6 Сибирь
    30 тур
    		7 апреля, четверг 18:00 Волга 4:1 Байкал
    29 тур
    		3 апреля, воскресенье 09:00 Байкал 0:3 Сокол
    28 тур
    		27 марта, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск 0:0 Байкал
    27 тур
    		20 марта, воскресенье 09:00 Байкал 0:1 Луч
    26 тур
    		16 марта, среда 15:00 Тюмень 3:1 Байкал
    25 тур
    		12 марта, суббота 13:00 Енисей 4:0 Байкал
    24 тур
    		29 ноября, воскресенье 15:00 Волгарь 3:1 Байкал
    23 тур
    		25 ноября, среда 18:30 Байкал 0:2 Шинник
    22 тур
    		21 ноября, суббота 14:10 Оренбург 2:0 Байкал
    21 тур
    		15 ноября, воскресенье 09:00 Байкал 1:2 Томь
    20 тур
    		8 ноября, воскресенье 09:00 Байкал 0:2 Тосно
    19 тур
    		1 ноября, воскресенье 09:00 Байкал 2:1 Зенит-2
    18 тур
    		25 октября, воскресенье 14:00 Армавир 0:2 Байкал
    17 тур
    		19 октября, понедельник 19:00 Факел 3:2 Байкал
    16 тур
    		15 октября, четверг 15:00 Байкал 1:2 Спартак-2
    15 тур
    		11 октября, воскресенье 14:00 КАМАЗ 0:1 Байкал
    14 тур
    		4 октября, воскресенье 12:00 Байкал 1:0 Балтика
    13 тур
    		28 сентября, понедельник 16:00 Сибирь 1:0 Байкал
    12 тур
    		20 сентября, воскресенье 12:00 Байкал 1:0 Волга
    11 тур
    		14 сентября, понедельник 19:00 Сокол 3:0 Байкал
    10 тур
    		7 сентября, понедельник 13:30 Байкал 2:3 СКА-Хабаровск
    9 тур
    		31 августа, понедельник 12:00 Луч 1:0 Байкал
    8 тур
    		23 августа, воскресенье 12:00 Байкал 0:0 Тюмень
    7 тур
    		17 августа, понедельник 13:30 Байкал 1:0 Енисей
    6 тур
    		10 августа, понедельник 13:30 Байкал 3:2 Волгарь
    5 тур
    		3 августа, понедельник 18:30 Шинник 1:0 Байкал
    4 тур
    		27 июля, понедельник 13:30 Байкал 0:3 Оренбург
    3 тур
    		20 июля, понедельник 16:00 Томь 2:1 Байкал
    2 тур
    		16 июля, четверг 16:00 Тосно 1:0 Байкал
    1 тур
    		11 июля, суббота 16:00 Арсенал 2:1 Байкал
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