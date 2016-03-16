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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Байкал
Тюмень - Байкал: обзор матча 16 марта 2016
Тюмень
16.03.2016, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
3 : 1
Завершен
Байкал
19'
И. Чудин
60'
Г. Кучиев
65'
Х. Мамтов (П)
76'
А. Зорин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Байкал
89'
Замена
А. Карпухин
️️️️
В. Толмачев
Замена
П. Маслов
️️️️
А. Куликов
86'
76'
ГОЛ! 3:1!
А. Зорин
Замена
А. Полин
️️️️
А. Павленко
70'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Х. Мамтов
65'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кучиев
60'
Замена
Г. Кучиев
️️️️
С. Кошелев
57'
ГОЛ! 1:0!
И. Чудин
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
72
Сергей Кошелев
ЦП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Байкал
18
Антон Киселев
ВР
1
Максим Сутулин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
5
Андрей Майборода
ЦЗ
3
Дмитрий Толмачев
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
14
Виталий Селецкий
ЦП
9
Алексей Ющук
ЦП
41
Андрей Зорин
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Рудаков
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
76
Дмитрий Маурин
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
8
Андрей Полин
ЦП
73
Владимир Снигирев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
Байкал
38
Евгений Ставер
ВР
31
Никита Валенза
ЦЗ
28
Артур Карпухин
ЦП
7
Владислав Ситниченко
ЦП
80
Вадим Богданов
ПВ
3-2-4-1
35
Телков
91
Куликов
90
Шакуро
77
Павленко
2
Кичин
4
Локтионов
20
Теленков
4
Пустозеров
27
Чудин
72
Кошелев
9
Мамтов
4-1-3-1
18
Киселев
5
Майборода
3
Толмачев
22
Труфанов
67
Ткачук
24
Толмачев
14
Селецкий
9
Ющук
41
Зорин
7
Богданов
77
Павленко
8
Полин
8
Полин
77
Павленко
72
Кошелев
19
Кучиев
19
Кучиев
72
Кошелев
91
Куликов
39
Маслов
39
Маслов
91
Куликов
24
Толмачев
28
Карпухин
28
Карпухин
24
Толмачев
Остались в запасе
Тюмень
Байкал
7
Андреа Чуканов
АП
73
Владимир Снигирев
ЦП
76
Дмитрий Маурин
ЦЗ
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
38
Евгений Ставер
ВР
31
Никита Валенза
ЦЗ
7
Владислав Ситниченко
ЦП
80
Вадим Богданов
ПВ
Главный тренер
Вячеслав Рудаков
Остались в запасе
7
Андреа Чуканов
АП
73
Владимир Снигирев
ЦП
76
Дмитрий Маурин
ЦЗ
35
Артем Смирнов
ВР
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
31
Никита Валенза
ЦЗ
7
Владислав Ситниченко
ЦП
80
Вадим Богданов
ПВ
Главный тренер
Александр Ивченко
Главный тренер
Вячеслав Рудаков
Статистика матча Тюмень - Байкал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Геолог
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