Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Байкал - Спартак-2
Байкал - Спартак-2: обзор матча 15 октября 2015
Байкал
15.10.2015, четверг, 15:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 2
Завершен
Спартак-2
54'
А. Гонежуков
12'
И. Кутепов
90'
С. Авагимян (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байкал - Спартак-2
90'
+3
Замена
А. Гулиев
️️️️
Д. Давыдов
Желтая карточка
Д. Ахба
90'
90'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Авагимян
Замена
Д. Ахба
️️️️
А. Гонежуков
79'
Желтая карточка
Э. Богданов
75'
Замена
Э. Богданов
️️️️
А. Киселев
70'
Замена
Д. Кортава
️️️️
В. Кириллов
66'
65'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
К. Савичев
63'
Желтая карточка
К. Савичев
63'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
В. Зубарев
62'
Пенальти не реализован!
В. Обухов
Желтая карточка
С. Авагимян
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Гонежуков
54'
Желтая карточка
С. Нарылков
46'
Замена
А. Ющук
️️️️
Д. Мильдзихов
46'
24'
Желтая карточка
В. Зубарев
12'
ГОЛ! 0:1!
И. Кутепов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байкал
77
Михаил Бородько
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
88
Вячеслав Землянский
ОП
22
Сергей Нарылков
ОП
19
Максим Машнев
ОП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Спартак-2
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Байкал
1
Давид Иканович
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
9
Алексей Ющук
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
7
Эдуард Богданов
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-3-2
77
Бородько
3
Меркулов
67
Ткачук
4
Авагимян
52
Мильдзихов
88
Землянский
22
Нарылков
19
Машнев
20
Гонежуков
11
Кириллов
3-3-1-1-2
1
Митрюшкин
2
Кутепов
21
Ходырев
15
Пуцко
5
Кутин
60
Зубарев
4
Савичев
52
Леонтьев
17
Зуев
13
Обухов
88
Давыдов
20
Гонежуков
20
Ахба
20
Ахба
20
Гонежуков
18
Киселев
7
Богданов
7
Богданов
18
Киселев
52
Мильдзихов
9
Ющук
9
Ющук
52
Мильдзихов
11
Кириллов
34
Кортава
34
Кортава
11
Кириллов
60
Зубарев
94
Тимофеев
94
Тимофеев
60
Зубарев
88
Давыдов
99
Гулиев
99
Гулиев
88
Давыдов
4
Савичев
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
4
Савичев
Остались в запасе
Байкал
Спартак-2
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
1
Давид Иканович
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
1
Давид Иканович
ВР
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Байкал - Спартак-2
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Байкал
Спартак-2
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
ФНЛ. «Шинник» разгромил «Балтику», «Газовик» обыграл КАМАЗ и другие матчи
2016.05.21 16:09
1
Павлов: «Едем в Иркутск не гулять, а играть»
2016.05.16 07:15
ФНЛ. «Зенит-2» в остросюжетном матче вырвал победу у «Байкала», «Енисей» дома уступил «Соколу»
2016.05.15 14:54
1
Карпин: «У нас футбол и так не особо любят, а с такими полями можно с ним заканчивать»
2016.05.10 20:39
3
ФНЛ. «Арсенал» на выезде обыграл «Спартак-2» и вышел в Премьер-лигу
2016.05.10 17:53
4
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+