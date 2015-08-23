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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Байкал - Тюмень
Байкал - Тюмень: обзор матча 23 августа 2015
Байкал
23.08.2015, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 0
Завершен
Тюмень
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байкал - Тюмень
89'
Желтая карточка
И. Телков
87'
Замена
А. Полин
️️️️
С. Таказов
80'
Желтая карточка
Н. Теленков
75'
Желтая карточка
Р. Локтионов
74'
Замена
А. Куликов
️️️️
В. Кичин
Замена
А. Ющук
️️️️
Д. Ахба
73'
72'
Замена
М. Маркин
️️️️
А. Пустозеров
65'
Замена
Н. Теленков
️️️️
А. Шляпкин
Замена
В. Кириллов
️️️️
Д. Кириленко
62'
Замена
А. Киселев
️️️️
Д. Кортава
57'
Замена
М. Меркулов
️️️️
С. Авагимян
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байкал
77
Михаил Бородько
ВР
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
5
Андрей Майборода
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
19
Максим Машнев
ОП
88
Вячеслав Землянский
ОП
22
Сергей Нарылков
ОП
33
Денис Кириленко
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Байкал
18
Антон Киселев
ВР
1
Максим Сутулин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
9
Алексей Ющук
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
7
Эдуард Богданов
ЦФ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
72
Сергей Кошелев
ЦП
8
Андрей Полин
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
4-3-1-2
77
Бородько
38
Пытлев
4
Авагимян
5
Майборода
52
Мильдзихов
19
Машнев
88
Землянский
22
Нарылков
33
Кириленко
34
Кортава
20
Ахба
3-2-4-1
35
Телков
4
Локтионов
30
Таказов
77
Павленко
19
Пономарев
2
Кичин
27
Чудин
4
Кленкин
13
Шляпкин
4
Пустозеров
9
Мамтов
33
Кириленко
11
Кириллов
11
Кириллов
33
Кириленко
20
Ахба
9
Ющук
9
Ющук
20
Ахба
34
Кортава
18
Киселев
18
Киселев
34
Кортава
4
Авагимян
3
Меркулов
3
Меркулов
4
Авагимян
30
Таказов
8
Полин
8
Полин
30
Таказов
4
Пустозеров
93
Маркин
93
Маркин
4
Пустозеров
2
Кичин
91
Куликов
91
Куликов
2
Кичин
13
Шляпкин
20
Теленков
20
Теленков
13
Шляпкин
Остались в запасе
Байкал
Тюмень
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
7
Эдуард Богданов
ЦФ
1
Максим Сутулин
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
72
Сергей Кошелев
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
7
Эдуард Богданов
ЦФ
1
Максим Сутулин
ВР
Остались в запасе
72
Сергей Кошелев
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Байкал - Тюмень
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
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