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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Байкал - Волгарь
Байкал - Волгарь: обзор матча 10 августа 2015
Байкал
10.08.2015, понедельник, 13:30
Россия. ФНЛ, 6 тур
3 : 2
Завершен
Волгарь
15'
М. Машнев
42'
Д. Ахба (П)
53'
Д. Иванов (АГ)
28'
И. Лукьяновс
61'
И. Лукьяновс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байкал - Волгарь
Замена
В. Селецкий
️️️️
Д. Мильдзихов
81'
Желтая карточка
Д. Мильдзихов
80'
Замена
А. Киселев
️️️️
Д. Ахба
79'
73'
Замена
Р. Болов
️️️️
М. Яковлев
Замена
Р. Ткачук
️️️️
Д. Пытлев
73'
70'
Желтая карточка
О. Алейник
69'
Замена
А. Болонин
️️️️
А. Алхазов
Замена
А. Ющук
️️️️
Д. Кириленко
68'
61'
ГОЛ! 3:2!
И. Лукьяновс
Желтая карточка
В. Землянский
59'
Желтая карточка
Д. Кириленко
57'
56'
Замена
М. Жабкин
️️️️
Р. Газзаев
53'
Замена
О. Алейник
️️️️
А. Кренделев
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Д. Иванов
53'
43'
Желтая карточка
А. Сутормин
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Ахба
42'
41'
Желтая карточка
С. Терехов
28'
ГОЛ! 1:1!
И. Лукьяновс
ГОЛ! 1:0!
М. Машнев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байкал
1
Давид Иканович
ВР
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
5
Андрей Майборода
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
19
Максим Машнев
ОП
88
Вячеслав Землянский
ОП
22
Сергей Нарылков
ОП
33
Денис Кириленко
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Байкал
18
Антон Киселев
ВР
77
Михаил Бородько
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
9
Алексей Ющук
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
11
Александр Болонин
ЛВ
4
Александр Елисеев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
4-3-1-2
1
Иканович
38
Пытлев
4
Авагимян
5
Майборода
52
Мильдзихов
19
Машнев
88
Землянский
22
Нарылков
33
Кириленко
34
Кортава
20
Ахба
3-2-4-1
71
Бучнев
11
Сутормин
28
Байрыев
13
Иванов
7
Зураев
32
Терехов
9
Яковлев
33
Кренделев
10
Лукьяновс
10
Газзаев
13
Алхазов
52
Мильдзихов
14
Селецкий
14
Селецкий
52
Мильдзихов
38
Пытлев
67
Ткачук
67
Ткачук
38
Пытлев
33
Кириленко
9
Ющук
9
Ющук
33
Кириленко
20
Ахба
18
Киселев
18
Киселев
20
Ахба
13
Алхазов
11
Болонин
11
Болонин
13
Алхазов
10
Газзаев
99
Жабкин
99
Жабкин
10
Газзаев
33
Кренделев
34
Алейник
34
Алейник
33
Кренделев
9
Яковлев
88
Болов
88
Болов
9
Яковлев
Остались в запасе
Байкал
Волгарь
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
77
Михаил Бородько
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
Остались в запасе
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
77
Михаил Бородько
ВР
Остались в запасе
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Байкал - Волгарь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Локомотив
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