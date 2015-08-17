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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Байкал - Енисей
Байкал - Енисей: обзор матча 17 августа 2015
Байкал
17.08.2015, понедельник, 13:30
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
62'
Д. Кортава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байкал - Енисей
83'
Замена
В. Чадов
️️️️
И. Шабаев
Замена
Д. Яшин
️️️️
Д. Кортава
78'
68'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Е. Иванов
Замена
М. Меркулов
️️️️
Д. Мильдзихов
67'
65'
Желтая карточка
М. Васильев
ГОЛ! 1:0!
Д. Кортава
62'
Замена
А. Киселев
️️️️
Д. Ахба
58'
57'
Желтая карточка
В. Лешонок
55'
Замена
В. Галыш
️️️️
А. Хрущев
Замена
В. Кириллов
️️️️
Д. Кириленко
53'
30'
Желтая карточка
Д. Магадиев
27'
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байкал
77
Михаил Бородько
ВР
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
5
Андрей Майборода
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
88
Вячеслав Землянский
ОП
19
Максим Машнев
ОП
22
Сергей Нарылков
ОП
33
Денис Кириленко
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
17
Алексей Хрущев
ЛП
8
Егор Иванов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Байкал
18
Антон Киселев
ВР
1
Максим Сутулин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
9
Алексей Ющук
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
7
Эдуард Богданов
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
6
Константин Богдан
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
4-3-1-2
77
Бородько
38
Пытлев
4
Авагимян
5
Майборода
52
Мильдзихов
88
Землянский
19
Машнев
22
Нарылков
33
Кириленко
34
Кортава
20
Ахба
3-2-3-1
88
Шелия
22
Магадиев
23
Васильев
80
Климов
35
Гультяев
23
Чернов
9
Лешонок
8
Иванов
17
Хрущев
81
Низамутдинов
33
Кириленко
11
Кириллов
11
Кириллов
33
Кириленко
34
Кортава
88
Яшин
88
Яшин
34
Кортава
20
Ахба
18
Киселев
18
Киселев
20
Ахба
52
Мильдзихов
3
Меркулов
3
Меркулов
52
Мильдзихов
17
Хрущев
88
Галыш
88
Галыш
17
Хрущев
22
Шабаев
15
Чадов
15
Чадов
22
Шабаев
8
Иванов
23
Лескано
23
Лескано
8
Иванов
Остались в запасе
Байкал
Енисей
9
Алексей Ющук
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
1
Максим Сутулин
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
6
Константин Богдан
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Алексей Ивахов
Остались в запасе
9
Алексей Ющук
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
1
Максим Сутулин
ВР
Остались в запасе
6
Константин Богдан
ЦЗ
1
Михаил Опарин
ВР
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Алексей Ивахов
Статистика матча Байкал - Енисей
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Локомотив
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