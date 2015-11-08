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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Байкал - Тосно
Байкал - Тосно: обзор матча 08 ноября 2015
Байкал
08.11.2015, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
0 : 2
Завершен
Тосно
24'
М. Бородько (АГ)
87'
Р. Мухаметшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байкал - Тосно
90'
Желтая карточка
Р. Мухаметшин
90'
Замена
В. Ильин
️️️️
М. Астафьев
87'
ГОЛ! 0:2!
Р. Мухаметшин
Замена
Р. Ткачук
️️️️
В. Селецкий
83'
78'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
П. Голышев
77'
Желтая карточка
А. Аравин
74'
Желтая карточка
М. Астафьев
Замена
Д. Кортава
️️️️
А. Гонежуков
71'
61'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
И. Михалев
Желтая карточка
Д. Яшин
52'
Замена
В. Кириллов
️️️️
С. Авагимян
46'
Замена
Д. Мильдзихов
️️️️
Д. Ахба
46'
24'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Бородько
8'
Желтая карточка
С. Причиненко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байкал
77
Михаил Бородько
ВР
18
Антон Киселев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
19
Максим Машнев
ОП
88
Вячеслав Землянский
ОП
14
Виталий Селецкий
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
14
Дмитрий Прошин
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Байкал
1
Давид Иканович
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
9
Алексей Ющук
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Тосно
1
Евгений Кобозев
ВР
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
10
Денис Лаптев
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
4-2-1-2
77
Бородько
3
Меркулов
4
Авагимян
88
Яшин
38
Пытлев
19
Машнев
88
Землянский
14
Селецкий
20
Гонежуков
20
Ахба
3-5-2
1
Байчора
5
Ковальчик
40
Тимошин
2
Аравин
4
Астафьев
14
Прошин
8
Чиркин
3
Тетрашвили
23
Причиненко
39
Михалев
72
Голышев
14
Селецкий
67
Ткачук
67
Ткачук
14
Селецкий
4
Авагимян
11
Кириллов
11
Кириллов
4
Авагимян
20
Ахба
52
Мильдзихов
52
Мильдзихов
20
Ахба
20
Гонежуков
34
Кортава
34
Кортава
20
Гонежуков
72
Голышев
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
72
Голышев
39
Михалев
10
Лаптев
10
Лаптев
39
Михалев
4
Астафьев
98
Ильин
98
Ильин
4
Астафьев
Остались в запасе
Байкал
Тосно
9
Алексей Ющук
ЦП
1
Давид Иканович
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
1
Евгений Кобозев
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Остались в запасе
9
Алексей Ющук
ЦП
1
Давид Иканович
ВР
Остались в запасе
1
Евгений Кобозев
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Байкал - Тосно
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Локомотив
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