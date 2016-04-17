Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Байкал
Балтика - Байкал: обзор матча 17 апреля 2016
Балтика
17.04.2016, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
3 : 1
Завершен
Байкал
62'
А. Сердюк
66'
А. Сердюк
85'
В. Земченков
73'
А. Ющук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Байкал
Замена
М. Волков
️️️️
А. Рябокобыленко
88'
ГОЛ! 3:1!
В. Земченков
85'
Замена
А. Алексеев
️️️️
И. Гелоян
73'
73'
ГОЛ! 2:1!
А. Ющук
Желтая карточка
В. Тимофеев
71'
ГОЛ! 2:0!
А. Сердюк
66'
ГОЛ! 1:0!
А. Сердюк
62'
61'
Замена
В. Толмачев
️️️️
А. Зорин
Замена
В. Земченков
️️️️
О. Ланин
59'
Замена
А. Сердюк
️️️️
В. Кириллов
57'
48'
Желтая карточка
А. Карпухин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
11
Александр Макаров
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Байкал
18
Антон Киселев
ВР
1
Максим Сутулин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
31
Никита Валенза
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
3
Дмитрий Толмачев
ЦЗ
41
Андрей Зорин
ЦП
9
Алексей Ющук
ЦП
28
Артур Карпухин
ЦП
14
Виталий Селецкий
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Петренко
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
23
Виктор Земченков
ЛП
88
Вячеслав Землянский
ОП
27
Алексей Куцеро
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
7
Артем Сердюк
ЦФ
Байкал
38
Евгений Ставер
ВР
24
Владимир Толмачев
ОП
7
Владислав Ситниченко
ЦП
24
Максим Савилов
ЦП
4-3-1-1-1
16
Барановский
15
Сосранов
39
Сармонт
4
Овсиенко
13
Тимофеев
64
Ланин
5
Рябокобыленко
8
Цимбал
11
Макаров
10
Гелоян
11
Кириллов
4-4-1
18
Киселев
31
Валенза
22
Труфанов
3
Толмачев
67
Ткачук
9
Ющук
28
Карпухин
14
Селецкий
41
Зорин
7
Богданов
10
Гелоян
22
Алексеев
22
Алексеев
10
Гелоян
11
Кириллов
7
Сердюк
7
Сердюк
11
Кириллов
64
Ланин
23
Земченков
23
Земченков
64
Ланин
5
Рябокобыленко
33
Волков
33
Волков
5
Рябокобыленко
41
Зорин
24
Толмачев
24
Толмачев
41
Зорин
Остались в запасе
Балтика
Байкал
27
Алексей Куцеро
ЦП
88
Вячеслав Землянский
ОП
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Хазрет Дышеков
38
Евгений Ставер
ВР
7
Владислав Ситниченко
ЦП
24
Максим Савилов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Петренко
Остались в запасе
27
Алексей Куцеро
ЦП
88
Вячеслав Землянский
ОП
95
Денис Вамбольт
ВР
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
7
Владислав Ситниченко
ЦП
24
Максим Савилов
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Главный тренер
Дмитрий Петренко
Статистика матча Балтика - Байкал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Балтика
Новости команд
Все
Балтика
Байкал
Талалаеву предрекли скорый уход из «Балтики»
21:12
3
«Балтике» предрекли серьезный конфликт с участием Талалаева
18:41
2
Давнего соратника Слуцкого назначают в клуб РПЛ
18:15
3
РФС наказал «Нижний Новгород» за долг перед «Зенитом»
Вчера, 15:42
10
Генич знает, почему «Балтика» деградирует при Талалаеве
15 ноября
12
Талалаеву предрекли скорый уход из «Балтики»
21:12
3
«Балтике» предрекли серьезный конфликт с участием Талалаева
18:41
2
Давнего соратника Слуцкого назначают в клуб РПЛ
18:15
3
РФС наказал «Нижний Новгород» за долг перед «Зенитом»
Вчера, 15:42
10
Генич знает, почему «Балтика» деградирует при Талалаеве
15 ноября
12
ФНЛ. «Шинник» разгромил «Балтику», «Газовик» обыграл КАМАЗ и другие матчи
2016.05.21 16:09
1
Павлов: «Едем в Иркутск не гулять, а играть»
2016.05.16 07:15
ФНЛ. «Зенит-2» в остросюжетном матче вырвал победу у «Байкала», «Енисей» дома уступил «Соколу»
2016.05.15 14:54
1
Карпин: «У нас футбол и так не особо любят, а с такими полями можно с ним заканчивать»
2016.05.10 20:39
3
ФНЛ. «Арсенал» на выезде обыграл «Спартак-2» и вышел в Премьер-лигу
2016.05.10 17:53
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+