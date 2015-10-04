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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Байкал - Балтика
Байкал - Балтика: обзор матча 04 октября 2015
Байкал
04.10.2015, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
45+3'
В. Кириллов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байкал - Балтика
Замена
В. Селецкий
️️️️
М. Машнев
90'
+3
Замена
Э. Богданов
️️️️
А. Киселев
87'
Замена
Д. Кортава
️️️️
В. Кириллов
82'
Замена
Д. Яшин
️️️️
А. Гонежуков
77'
72'
Замена
М. Волков
️️️️
Н. Глушков
58'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
А. Сердюк
52'
Замена
Г. Постаногов
️️️️
И. Гелоян
50'
Желтая карточка
Н. Глушков
Желтая карточка
А. Ющук
50'
46'
Замена
В. Земченков
️️️️
В. Запрудских
ГОЛ! 1:0!
В. Кириллов
Пас отдал
А. Гонежуков
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байкал
18
Антон Киселев
ВР
77
Михаил Бородько
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
19
Максим Машнев
ОП
22
Сергей Нарылков
ОП
88
Вячеслав Землянский
ОП
9
Алексей Ющук
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Байкал
1
Максим Сутулин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
7
Эдуард Богданов
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
23
Виктор Земченков
ЛП
64
Олег Ланин
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
3-3-1-2
18
Киселев
3
Меркулов
4
Авагимян
38
Пытлев
19
Машнев
22
Нарылков
88
Землянский
9
Ющук
20
Гонежуков
11
Кириллов
4-2-2-1-1
16
Барановский
39
Сармонт
68
Запрудских
4
Овсиенко
17
Макарчук
5
Рябокобыленко
8
Цимбал
47
Глушков
93
Каленкович
10
Гелоян
7
Сердюк
18
Киселев
7
Богданов
7
Богданов
18
Киселев
19
Машнев
14
Селецкий
14
Селецкий
19
Машнев
20
Гонежуков
88
Яшин
88
Яшин
20
Гонежуков
11
Кириллов
34
Кортава
34
Кортава
11
Кириллов
7
Сердюк
7
Чхапелия
7
Чхапелия
7
Сердюк
10
Гелоян
76
Постаногов
76
Постаногов
10
Гелоян
68
Запрудских
23
Земченков
23
Земченков
68
Запрудских
47
Глушков
33
Волков
33
Волков
47
Глушков
Остались в запасе
Байкал
Балтика
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
67
Роман Ткачук
ЛЗ
1
Максим Сутулин
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
64
Олег Ланин
ОП
1
Алексей Рогачев
ВР
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
67
Роман Ткачук
ЛЗ
1
Максим Сутулин
ВР
Остались в запасе
64
Олег Ланин
ОП
1
Алексей Рогачев
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Байкал - Балтика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Локомотив
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