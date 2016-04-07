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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Байкал
Волга - Байкал: обзор матча 07 апреля 2016
Волга
07.04.2016, четверг, 18:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
4 : 1
Завершен
Байкал
11'
К. Гарбуз
12'
А. Буйволов
63'
К. Гарбуз
88'
К. Маляров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Байкал
ГОЛ! 4:0!
К. Маляров
88'
Замена
Э. Суханов
️️️️
К. Гарбуз
81'
Замена
К. Маляров
️️️️
Д. Полянин
73'
Желтая карточка
А. Саркисов
66'
Желтая карточка
А. Миносян
66'
Замена
А. Миносян
️️️️
Д. Маляка
64'
ГОЛ! 3:0!
К. Гарбуз
63'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
А. Козлов
56'
ГОЛ! 2:0!
А. Буйволов
12'
ГОЛ! 1:0!
К. Гарбуз
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Байкал
18
Антон Киселев
ВР
1
Максим Сутулин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
3
Дмитрий Толмачев
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
14
Виталий Селецкий
ЦП
28
Артур Карпухин
ЦП
9
Алексей Ющук
ЦП
41
Андрей Зорин
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Петренко
Волга
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
18
Эдуард Суханов
ОП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Байкал
38
Евгений Ставер
ВР
31
Никита Валенза
ЦЗ
7
Владислав Ситниченко
ЦП
24
Максим Савилов
ЦП
80
Вадим Богданов
ПВ
4-3-3
1
Вавилин
19
Гарбуз
15
Колев
25
Буйволов
6
Полянин
13
Замалиев
15
Маляка
10
Петров
9
Лукьянов
11
Саркисов
32
Козлов
3-1-4-1
18
Киселев
3
Толмачев
22
Труфанов
67
Ткачук
24
Толмачев
28
Карпухин
9
Ющук
41
Зорин
14
Селецкий
7
Богданов
6
Полянин
7
Маляров
7
Маляров
6
Полянин
15
Маляка
7
Миносян
7
Миносян
15
Маляка
19
Гарбуз
18
Суханов
18
Суханов
19
Гарбуз
32
Козлов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
32
Козлов
Остались в запасе
Волга
Байкал
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
7
Владислав Ситниченко
ЦП
24
Максим Савилов
ЦП
31
Никита Валенза
ЦЗ
80
Вадим Богданов
ПВ
38
Евгений Ставер
ВР
Главный тренер
Дмитрий Петренко
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
Остались в запасе
7
Владислав Ситниченко
ЦП
24
Максим Савилов
ЦП
31
Никита Валенза
ЦЗ
80
Вадим Богданов
ПВ
38
Евгений Ставер
ВР
Главный тренер
Дмитрий Петренко
Статистика матча Волга - Байкал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Локомотив
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