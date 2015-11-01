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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Байкал - Зенит-2
Байкал - Зенит-2: обзор матча 01 ноября 2015
Байкал
01.11.2015, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
2 : 1
Завершен
Зенит-2
51'
Д. Яшин
60'
А. Киселев
41'
П. Киреенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байкал - Зенит-2
90'
Желтая карточка
А. Васильев
Желтая карточка
Р. Ткачук
87'
Замена
Р. Ткачук
️️️️
А. Ющук
84'
79'
Желтая карточка
И. Зуев
74'
Замена
С. Иванов
️️️️
К. Лобов
Замена
В. Селецкий
️️️️
Д. Ахба
74'
Красная карточка
С. Нарылков
71'
ГОЛ! 2:1!
А. Киселев
60'
55'
Замена
П. Назимов
️️️️
К. Зырянов
ГОЛ! 1:1!
Д. Яшин
51'
Замена
В. Землянский
️️️️
Э. Богданов
46'
Замена
А. Киселев
️️️️
С. Авагимян
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
П. Киреенко
Желтая карточка
Д. Яшин
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байкал
77
Михаил Бородько
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
19
Максим Машнев
ОП
9
Алексей Ющук
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
18
Константин Зырянов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Байкал
18
Антон Киселев
ВР
1
Давид Иканович
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
88
Вячеслав Землянский
ОП
14
Виталий Селецкий
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
47
Сергей Иванов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
4-2-1-3
77
Бородько
3
Меркулов
88
Яшин
4
Авагимян
38
Пытлев
22
Нарылков
19
Машнев
9
Ющук
20
Гонежуков
20
Ахба
7
Богданов
3-4-2-1
96
Обухов
55
Лобов
58
Зуев
4
Васильев
88
Богаев
5
Зинков
22
Иванов
18
Зырянов
18
Попов
13
Киреенко
20
Марков
7
Богданов
88
Землянский
88
Землянский
7
Богданов
20
Ахба
14
Селецкий
14
Селецкий
20
Ахба
9
Ющук
67
Ткачук
67
Ткачук
9
Ющук
4
Авагимян
18
Киселев
18
Киселев
4
Авагимян
18
Зырянов
43
Назимов
43
Назимов
18
Зырянов
55
Лобов
47
Иванов
47
Иванов
55
Лобов
Остались в запасе
Байкал
Зенит-2
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
1
Давид Иканович
ВР
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
1
Давид Иканович
ВР
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Байкал - Зенит-2
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Зенит-2
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Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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03.10.2026
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0 : 2
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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