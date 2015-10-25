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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Армавир - Байкал
Армавир - Байкал: обзор матча 25 октября 2015
Армавир
25.10.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
0 : 2
Завершен
Байкал
38'
Д. Ахба
55'
Э. Богданов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армавир - Байкал
Желтая карточка
А. Михеев
90'
+1
90'
Желтая карточка
В. Кириллов
88'
Замена
А. Киселев
️️️️
А. Ющук
83'
Замена
В. Селецкий
️️️️
А. Гонежуков
Замена
А. Алексанян
️️️️
А. Воронкин
80'
73'
Замена
Д. Кортава
️️️️
Д. Ахба
69'
Замена
В. Кириллов
️️️️
Э. Богданов
Замена
Д. Рыжов
️️️️
С. Мирошниченко
61'
Замена
Т. Царикаев
️️️️
А. Амбарцумян
60'
55'
ГОЛ! 0:2!
Э. Богданов
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ахба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
23
Иван Мамаханов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Байкал
77
Михаил Бородько
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
19
Максим Машнев
ОП
9
Алексей Ющук
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
7
Эдуард Богданов
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Армавир
71
Сергей Ревякин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
21
Хассан Абу-Заид
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
Байкал
1
Давид Иканович
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
88
Вячеслав Землянский
ОП
14
Виталий Селецкий
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
4-5-1
27
Комаров
23
Мамаханов
20
Дугалич
55
Тараканов
24
Мирошниченко
90
Михеев
10
Падерин
25
Арзиани
3
Воронкин
17
Васильев
10
Амбарцумян
4-2-1-3
77
Бородько
38
Пытлев
88
Яшин
4
Авагимян
3
Меркулов
22
Нарылков
19
Машнев
9
Ющук
20
Гонежуков
7
Богданов
20
Ахба
3
Воронкин
19
Алексанян
19
Алексанян
3
Воронкин
10
Амбарцумян
17
Царикаев
17
Царикаев
10
Амбарцумян
24
Мирошниченко
63
Рыжов
63
Рыжов
24
Мирошниченко
20
Гонежуков
14
Селецкий
14
Селецкий
20
Гонежуков
7
Богданов
11
Кириллов
11
Кириллов
7
Богданов
9
Ющук
18
Киселев
18
Киселев
9
Ющук
20
Ахба
34
Кортава
34
Кортава
20
Ахба
Остались в запасе
Армавир
Байкал
21
Хассан Абу-Заид
ЦП
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
71
Сергей Ревякин
ВР
88
Леван Джаркава
ПП
67
Роман Ткачук
ЛЗ
88
Вячеслав Землянский
ОП
1
Давид Иканович
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
21
Хассан Абу-Заид
ЦП
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
71
Сергей Ревякин
ВР
88
Леван Джаркава
ПП
Остались в запасе
67
Роман Ткачук
ЛЗ
88
Вячеслав Землянский
ОП
1
Давид Иканович
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Армавир - Байкал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Юность
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