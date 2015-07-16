Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Байкал
Тосно - Байкал: обзор матча 16 июля 2015
Тосно
16.07.2015, четверг, 16:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 0
Завершен
Байкал
44'
М. Мищенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Байкал
Желтая карточка
С. Причиненко
90'
+1
Замена
И. Максимов
️️️️
П. Голышев
88'
Замена
М. Смирнов
️️️️
Р. Мухаметшин
82'
80'
Замена
Д. Галин
️️️️
В. Кириллов
Замена
Д. Лаптев
️️️️
М. Комков
72'
70'
Замена
А. Майборода
️️️️
Д. Кириленко
Желтая карточка
Г. Чиркин
68'
66'
Замена
Д. Кортава
️️️️
Д. Ахба
Замена
А. Бочков
️️️️
С. Прокофьев
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Мищенко
44'
38'
Желтая карточка
Д. Мильдзихов
18'
Желтая карточка
Д. Кириленко
Желтая карточка
С. Прокофьев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Денис Книга
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Байкал
1
Давид Иканович
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
19
Максим Машнев
ОП
33
Денис Кириленко
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
11
Андрей Пазин
ОП
10
Денис Лаптев
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Байкал
77
Михаил Бородько
ВР
5
Андрей Майборода
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
9
Алексей Ющук
ЦП
14
Виталий Селецкий
ЦП
24
Дмитрий Галин
ЦП
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
3-5-2
1
Книга
29
Мищенко
40
Тимошин
5
Ковальчик
9
Мухаметшин
23
Причиненко
3
Тетрашвили
8
Чиркин
10
Комков
72
Голышев
11
Прокофьев
4-2-1-2
1
Иканович
52
Мильдзихов
4
Авагимян
7
Кулешов
67
Ткачук
22
Нарылков
19
Машнев
33
Кириленко
20
Ахба
11
Кириллов
9
Мухаметшин
25
Смирнов
25
Смирнов
9
Мухаметшин
72
Голышев
87
Максимов
87
Максимов
72
Голышев
11
Прокофьев
25
Бочков
25
Бочков
11
Прокофьев
10
Комков
10
Лаптев
10
Лаптев
10
Комков
33
Кириленко
5
Майборода
5
Майборода
33
Кириленко
11
Кириллов
24
Галин
24
Галин
11
Кириллов
20
Ахба
34
Кортава
34
Кортава
20
Ахба
Остались в запасе
Тосно
Байкал
1
Эдуард Байчора
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
98
Владимир Ильин
ЦФ
9
Алексей Ющук
ЦП
14
Виталий Селецкий
ЦП
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
77
Михаил Бородько
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Остались в запасе
9
Алексей Ющук
ЦП
14
Виталий Селецкий
ЦП
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
77
Михаил Бородько
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Тосно - Байкал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Кировец
Новости команд
Все
Тосно
Байкал
«Тосно» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Тосно» – «Череповец»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Кировец-Восхождение» – «Тосно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Кировец» – «Тосно»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
28 июля
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
«Тосно» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Тосно» – «Череповец»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Кировец-Восхождение» – «Тосно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Кировец» – «Тосно»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
28 июля
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
ФНЛ. «Шинник» разгромил «Балтику», «Газовик» обыграл КАМАЗ и другие матчи
2016.05.21 16:09
1
Павлов: «Едем в Иркутск не гулять, а играть»
2016.05.16 07:15
ФНЛ. «Зенит-2» в остросюжетном матче вырвал победу у «Байкала», «Енисей» дома уступил «Соколу»
2016.05.15 14:54
1
Карпин: «У нас футбол и так не особо любят, а с такими полями можно с ним заканчивать»
2016.05.10 20:39
3
ФНЛ. «Арсенал» на выезде обыграл «Спартак-2» и вышел в Премьер-лигу
2016.05.10 17:53
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+