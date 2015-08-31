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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Байкал
Луч - Байкал: обзор матча 31 августа 2015
Луч
31.08.2015, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 0
Завершен
Байкал
29'
И. Столбовой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Байкал
Замена
А. Гаджибеков
️️️️
Р. Славнов
75'
Замена
М. Вотинов
️️️️
И. Столбовой
71'
Желтая карточка
Д. Клопков
70'
68'
Замена
А. Ющук
️️️️
С. Нарылков
65'
Замена
Д. Яшин
️️️️
В. Землянский
Замена
Д. Селищев
️️️️
Р. Гордиенко
63'
Желтая карточка
С. Пономаренко
61'
58'
Желтая карточка
В. Землянский
55'
Замена
В. Кириллов
️️️️
Д. Кириленко
46'
Замена
Д. Кортава
️️️️
Д. Ахба
Замена
Д. Клопков
️️️️
М. Зюзин
46'
Желтая карточка
О. Бабенков
38'
ГОЛ! 1:0!
И. Столбовой
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
60
Максим Казанков
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Байкал
77
Михаил Бородько
ВР
18
Антон Киселев
ВР
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
5
Андрей Майборода
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
88
Вячеслав Землянский
ОП
22
Сергей Нарылков
ОП
19
Максим Машнев
ОП
33
Денис Кириленко
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Луч
70
Александр Котляров
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
77
Денис Селищев
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
45
Максим Вотинов
ЦФ
Байкал
1
Максим Сутулин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
9
Алексей Ющук
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
3-2-2-1-2
56
Довбня
4
Бабенков
55
Гузь
12
Пономаренко
2
Кренделев
28
Семенов
15
Зюзин
4
Славнов
60
Казанков
24
Столбовой
18
Гордиенко
4-3-1-1
77
Бородько
52
Мильдзихов
4
Авагимян
5
Майборода
38
Пытлев
88
Землянский
22
Нарылков
19
Машнев
33
Кириленко
20
Ахба
4
Славнов
3
Гаджибеков
3
Гаджибеков
4
Славнов
18
Гордиенко
77
Селищев
77
Селищев
18
Гордиенко
15
Зюзин
44
Клопков
44
Клопков
15
Зюзин
24
Столбовой
45
Вотинов
45
Вотинов
24
Столбовой
88
Землянский
88
Яшин
88
Яшин
88
Землянский
22
Нарылков
9
Ющук
9
Ющук
22
Нарылков
33
Кириленко
11
Кириллов
11
Кириллов
33
Кириленко
20
Ахба
34
Кортава
34
Кортава
20
Ахба
Остались в запасе
Луч
Байкал
3
Максим Насадюк
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
10
Михаил Козлов
ОП
67
Роман Ткачук
ЛЗ
1
Максим Сутулин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
3
Максим Насадюк
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
10
Михаил Козлов
ОП
Остались в запасе
67
Роман Ткачук
ЛЗ
1
Максим Сутулин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Луч - Байкал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Динамо
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