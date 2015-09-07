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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Байкал - СКА-Хабаровск
Байкал - СКА-Хабаровск: обзор матча 07 сентября 2015
Байкал
07.09.2015, понедельник, 13:30
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 3
Завершен
СКА-Хабаровск
54'
С. Нарылков (П)
58'
С. Нарылков
67'
А. Киреев
74'
А. Киреев
77'
В. Кармазиненко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байкал - СКА-Хабаровск
Замена
А. Гонежуков
️️️️
С. Нарылков
85'
Замена
Д. Яшин
️️️️
М. Машнев
84'
Замена
А. Киселев
️️️️
Д. Кириленко
83'
77'
ГОЛ! 2:3!
В. Кармазиненко
74'
ГОЛ! 2:2!
А. Киреев
72'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
В. Сорокин
67'
ГОЛ! 2:1!
А. Киреев
62'
Замена
А. Киреев
️️️️
С. Ваганов
60'
Замена
Д. Гатикоев
️️️️
Н. Безлихотнов
59'
Замена
К. Аладашвили
️️️️
А. Купчин
ГОЛ! 2:0!
С. Нарылков
58'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Нарылков
54'
Замена
А. Ющук
️️️️
Д. Мильдзихов
46'
Желтая карточка
С. Нарылков
30'
11'
Желтая карточка
С. Нестеренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байкал
77
Михаил Бородько
ВР
5
Андрей Майборода
ЦЗ
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
88
Вячеслав Землянский
ОП
19
Максим Машнев
ОП
33
Денис Кириленко
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
28
Гоча Ходжава
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
Главный тренер
Александр Григорян
Байкал
1
Максим Сутулин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
9
Алексей Ющук
ЦП
14
Виталий Селецкий
ЦП
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
32
Вадим Минич
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
23
Давид Гатикоев
ЦФ
4-3-1-2
77
Бородько
52
Мильдзихов
5
Майборода
4
Авагимян
38
Пытлев
22
Нарылков
88
Землянский
19
Машнев
33
Кириленко
34
Кортава
11
Кириллов
3-2-3-1
99
Дюпин
5
Микуцкис
3
Удалый
5
Нестеренко
5
Купчин
85
Попов
15
Сорокин
23
Ваганов
28
Ходжава
90
Безлихотнов
19
Машнев
88
Яшин
88
Яшин
19
Машнев
52
Мильдзихов
9
Ющук
9
Ющук
52
Мильдзихов
33
Кириленко
18
Киселев
18
Киселев
33
Кириленко
22
Нарылков
20
Гонежуков
20
Гонежуков
22
Нарылков
5
Купчин
11
Аладашвили
11
Аладашвили
5
Купчин
23
Ваганов
88
Киреев
88
Киреев
23
Ваганов
15
Сорокин
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
15
Сорокин
90
Безлихотнов
23
Гатикоев
23
Гатикоев
90
Безлихотнов
Остались в запасе
Байкал
СКА-Хабаровск
14
Виталий Селецкий
ЦП
1
Максим Сутулин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
32
Вадим Минич
ЦП
1
Ренат Соколов
ВР
18
Павел Карасев
ОП
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
14
Виталий Селецкий
ЦП
1
Максим Сутулин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
Остались в запасе
32
Вадим Минич
ЦП
1
Ренат Соколов
ВР
18
Павел Карасев
ОП
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Байкал - СКА-Хабаровск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Локомотив
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