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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Байкал - Волга
Байкал - Волга: обзор матча 20 сентября 2015
Байкал
20.09.2015, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 0
Завершен
Волга
88'
С. Авагимян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байкал - Волга
ГОЛ! 1:0!
С. Авагимян
88'
Желтая карточка
В. Кириллов
81'
75'
Замена
Р. Колев
️️️️
А. Миносян
Замена
Д. Яшин
️️️️
Д. Мильдзихов
65'
60'
Замена
Э. Суханов
️️️️
К. Маляров
Замена
Д. Кортава
️️️️
А. Гонежуков
58'
Пенальти не реализован!
С. Нарылков
56'
46'
Замена
И. Лукьянов
️️️️
И. Джалилов
46'
Замена
А. Козлов
️️️️
И. Кухарчук
Замена
А. Ющук
️️️️
Д. Кириленко
46'
37'
Желтая карточка
К. Маляров
Замена
С. Авагимян
️️️️
А. Майборода
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байкал
77
Михаил Бородько
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
5
Андрей Майборода
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
19
Максим Машнев
ОП
88
Вячеслав Землянский
ОП
33
Денис Кириленко
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Байкал
1
Максим Сутулин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
9
Алексей Ющук
ЦП
14
Виталий Селецкий
ЦП
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Волга
96
Алексей Кузнецов
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
4-3-1-2
77
Бородько
3
Меркулов
52
Мильдзихов
5
Майборода
38
Пытлев
22
Нарылков
19
Машнев
88
Землянский
33
Кириленко
20
Гонежуков
11
Кириллов
3-2-3-2
25
Нигматуллин
7
Маляров
25
Буйволов
3
Пасько
3
Джалилов
19
Гарбуз
13
Замалиев
15
Маляка
7
Миносян
44
Кухарчук
87
Саталкин
33
Кириленко
9
Ющук
9
Ющук
33
Кириленко
5
Майборода
4
Авагимян
4
Авагимян
5
Майборода
52
Мильдзихов
88
Яшин
88
Яшин
52
Мильдзихов
20
Гонежуков
34
Кортава
34
Кортава
20
Гонежуков
7
Миносян
15
Колев
15
Колев
7
Миносян
7
Маляров
18
Суханов
18
Суханов
7
Маляров
44
Кухарчук
32
Козлов
32
Козлов
44
Кухарчук
3
Джалилов
9
Лукьянов
9
Лукьянов
3
Джалилов
Остались в запасе
Байкал
Волга
14
Виталий Селецкий
ЦП
1
Максим Сутулин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
77
Михаил Костюков
ПВ
96
Алексей Кузнецов
ВР
10
Илья Петров
ЦП
Остались в запасе
14
Виталий Селецкий
ЦП
1
Максим Сутулин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
Остались в запасе
77
Михаил Костюков
ПВ
96
Алексей Кузнецов
ВР
10
Илья Петров
ЦП
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Байкал - Волга
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
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2023.11.22 12:44
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