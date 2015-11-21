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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Байкал
Оренбург - Байкал: обзор матча 21 ноября 2015
Оренбург
21.11.2015, суббота, 14:10
Россия. ФНЛ, 22 тур
2 : 0
Завершен
Байкал
58'
И. Маркелов
61'
Р. Воробьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Байкал
90'
Желтая карточка
Р. Ткачук
Замена
А. Кобялко
️️️️
В. Парняков
84'
83'
Желтая карточка
Д. Ахба
Замена
А. Друзин
️️️️
Р. Воробьев
77'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Делькин
71'
70'
Замена
А. Гонежуков
️️️️
Д. Мильдзихов
Замена
М. Шогенов
️️️️
С. Бреев
66'
ГОЛ! 2:0!
Р. Воробьев
61'
59'
Замена
Д. Ахба
️️️️
В. Кириллов
ГОЛ! 1:0!
И. Маркелов
58'
46'
Замена
Р. Ткачук
️️️️
М. Меркулов
Желтая карточка
В. Парняков
43'
28'
Желтая карточка
С. Нарылков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Байкал
77
Михаил Бородько
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
88
Вячеслав Землянский
ОП
19
Максим Машнев
ОП
22
Сергей Нарылков
ОП
14
Виталий Селецкий
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
30
Алексей Друзин
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Байкал
1
Давид Иканович
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
9
Алексей Ющук
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
3-3-2-1-1
9
Руденко
58
Ойеволе
15
Андреев
10
Парняков
26
Васиев
8
Афонин
12
Малых
23
Бреев
84
Воробьев
88
Маркелов
90
Делькин
4-3-1-2
77
Бородько
38
Пытлев
52
Мильдзихов
88
Яшин
3
Меркулов
88
Землянский
19
Машнев
22
Нарылков
14
Селецкий
34
Кортава
11
Кириллов
84
Воробьев
30
Друзин
30
Друзин
84
Воробьев
23
Бреев
8
Шогенов
8
Шогенов
23
Бреев
10
Парняков
22
Кобялко
22
Кобялко
10
Парняков
90
Делькин
14
Аппаев
14
Аппаев
90
Делькин
3
Меркулов
67
Ткачук
67
Ткачук
3
Меркулов
11
Кириллов
20
Ахба
20
Ахба
11
Кириллов
52
Мильдзихов
20
Гонежуков
20
Гонежуков
52
Мильдзихов
Остались в запасе
Оренбург
Байкал
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
9
Алексей Ющук
ЦП
1
Давид Иканович
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
Остались в запасе
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
9
Алексей Ющук
ЦП
1
Давид Иканович
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Оренбург - Байкал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Газовик
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