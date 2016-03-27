Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Байкал
СКА-Хабаровск - Байкал: обзор матча 27 марта 2016
СКА-Хабаровск
27.03.2016, воскресенье, 10:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
0 : 0
Завершен
Байкал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Байкал
Желтая карточка
Г. Илуридзе
90'
90'
Желтая карточка
М. Сутулин
77'
Желтая карточка
Н. Валенза
74'
Замена
Н. Валенза
️️️️
А. Майборода
74'
Замена
А. Карпухин
️️️️
А. Зорин
Замена
Г. Илуридзе
️️️️
К. Базелюк
66'
Желтая карточка
А. Киреев
55'
Замена
Д. Гатикоев
️️️️
Н. Безлихотнов
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
23
Сергей Ваганов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Байкал
18
Антон Киселев
ВР
1
Максим Сутулин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
3
Дмитрий Толмачев
ЦЗ
5
Андрей Майборода
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
9
Алексей Ющук
ЦП
14
Виталий Селецкий
ЦП
41
Андрей Зорин
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Рудаков
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
78
Николай Калинский
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
7
Манвел Агаронян
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
23
Давид Гатикоев
ЦФ
Байкал
38
Евгений Ставер
ВР
31
Никита Валенза
ЦЗ
28
Артур Карпухин
ЦП
7
Владислав Ситниченко
ЦП
80
Вадим Богданов
ПВ
4-1-2-1-2
99
Дюпин
3
Удалый
88
Киреев
5
Эдиев
5
Купчин
18
Карасев
23
Ваганов
10
Кацаев
90
Безлихотнов
10
Базелюк
11
Прокофьев
4-1-3-1
18
Киселев
3
Толмачев
5
Майборода
22
Труфанов
67
Ткачук
24
Толмачев
9
Ющук
14
Селецкий
41
Зорин
7
Богданов
10
Базелюк
21
Илуридзе
21
Илуридзе
10
Базелюк
90
Безлихотнов
23
Гатикоев
23
Гатикоев
90
Безлихотнов
5
Майборода
31
Валенза
31
Валенза
5
Майборода
41
Зорин
28
Карпухин
28
Карпухин
41
Зорин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Байкал
17
Давид Озманов
ЦЗ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
1
Ренат Соколов
ВР
78
Николай Калинский
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
38
Евгений Ставер
ВР
7
Владислав Ситниченко
ЦП
80
Вадим Богданов
ПВ
Главный тренер
Вячеслав Рудаков
Остались в запасе
17
Давид Озманов
ЦЗ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
1
Ренат Соколов
ВР
78
Николай Калинский
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
7
Владислав Ситниченко
ЦП
80
Вадим Богданов
ПВ
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Вячеслав Рудаков
Статистика матча СКА-Хабаровск - Байкал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск
Байкал
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
ФНЛ. «Шинник» разгромил «Балтику», «Газовик» обыграл КАМАЗ и другие матчи
2016.05.21 16:09
1
Павлов: «Едем в Иркутск не гулять, а играть»
2016.05.16 07:15
ФНЛ. «Зенит-2» в остросюжетном матче вырвал победу у «Байкала», «Енисей» дома уступил «Соколу»
2016.05.15 14:54
1
Карпин: «У нас футбол и так не особо любят, а с такими полями можно с ним заканчивать»
2016.05.10 20:39
3
ФНЛ. «Арсенал» на выезде обыграл «Спартак-2» и вышел в Премьер-лигу
2016.05.10 17:53
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+