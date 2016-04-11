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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Байкал - Cибирь
Байкал - Cибирь: обзор матча 11 апреля 2016
Байкал
11.04.2016, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
0 : 6
Завершен
Cибирь
6'
Е. Чеботару
29'
А. Макаренко
49'
А. Гладышев
63'
И. Нагибин
70'
Т. Выходил
78'
М. Житнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байкал - Cибирь
Замена
Г. Труфанов
️️️️
В. Толмачев
81'
78'
ГОЛ! 0:6!
М. Житнев
76'
Замена
И. Якупов
️️️️
А. Дышеков
75'
Замена
Р. Абушев
️️️️
А. Гладышев
70'
Замена
А. Кувшинов
️️️️
А. Макаренко
70'
ГОЛ! 0:5!
Т. Выходил
63'
ГОЛ! 0:4!
И. Нагибин
60'
Замена
И. Нагибин
️️️️
В. Чадов
Замена
А. Зорин
️️️️
В. Богданов
57'
49'
ГОЛ! 0:3!
А. Гладышев
Желтая карточка
А. Киселев
37'
29'
ГОЛ! 0:2!
А. Макаренко
6'
ГОЛ! 0:1!
Е. Чеботару
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байкал
1
Максим Сутулин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
3
Дмитрий Толмачев
ЦЗ
31
Никита Валенза
ЦЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
14
Виталий Селецкий
ЦП
9
Алексей Ющук
ЦП
28
Артур Карпухин
ЦП
80
Вадим Богданов
ПВ
7
Эдуард Богданов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Петренко
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Байкал
38
Евгений Ставер
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
41
Андрей Зорин
ЦП
7
Владислав Ситниченко
ЦП
24
Максим Савилов
ЦП
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
12
Алексей Кувшинов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
98
Ильмир Якупов
ЦФ
66
Рангел Абушев
ЦФ
3-1-3-1-1
1
Сутулин
67
Ткачук
31
Валенза
3
Толмачев
24
Толмачев
14
Селецкий
9
Ющук
28
Карпухин
80
Богданов
7
Богданов
4-1-4-1
22
Цыган
28
Магаль
3
Плопа
4
Выходил
59
Иванов
33
Дышеков
99
Житнев
37
Чеботару
8
Макаренко
5
Гладышев
15
Чадов
80
Богданов
41
Зорин
41
Зорин
80
Богданов
24
Толмачев
22
Труфанов
22
Труфанов
24
Толмачев
33
Дышеков
98
Якупов
98
Якупов
33
Дышеков
5
Гладышев
66
Абушев
66
Абушев
5
Гладышев
8
Макаренко
12
Кувшинов
12
Кувшинов
8
Макаренко
15
Чадов
9
Нагибин
9
Нагибин
15
Чадов
Остались в запасе
Байкал
Cибирь
38
Евгений Ставер
ВР
7
Владислав Ситниченко
ЦП
24
Максим Савилов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Петренко
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
7
Владислав Ситниченко
ЦП
24
Максим Савилов
ЦП
Остались в запасе
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
Главный тренер
Дмитрий Петренко
Статистика матча Байкал - Cибирь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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Байкал
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