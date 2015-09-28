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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Байкал
Cибирь - Байкал: обзор матча 28 сентября 2015
Cибирь
28.09.2015, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 0
Завершен
Байкал
46'
М. Житнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Байкал
Замена
А. Гладышев
️️️️
М. Житнев
90'
+1
Замена
Д. Скороходов
️️️️
А. Харитонов
89'
82'
Замена
Э. Богданов
️️️️
Д. Кириленко
81'
Замена
Д. Кортава
️️️️
В. Кириллов
Замена
В. Азаров
️️️️
Р. Беляев
79'
71'
Замена
Д. Яшин
️️️️
А. Гонежуков
Замена
А. Макаренко
️️️️
И. Нагибин
59'
ГОЛ! 1:0!
М. Житнев
46'
27'
Пенальти не реализован!
А. Гонежуков
17'
Желтая карточка
А. Ющук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
Байкал
77
Михаил Бородько
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
88
Вячеслав Землянский
ОП
22
Сергей Нарылков
ОП
19
Максим Машнев
ОП
9
Алексей Ющук
ЦП
33
Денис Кириленко
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Cибирь
20
Даниил Авдюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Байкал
1
Максим Сутулин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
4-1-4-1
22
Цыган
5
Головатенко
44
Ларенц
4
Выходил
28
Магаль
33
Дышеков
83
Харитонов
99
Житнев
37
Чеботару
9
Нагибин
7
Беляев
3-3-2-2
77
Бородько
38
Пытлев
4
Авагимян
3
Меркулов
88
Землянский
22
Нарылков
19
Машнев
9
Ющук
33
Кириленко
20
Гонежуков
11
Кириллов
7
Беляев
99
Азаров
99
Азаров
7
Беляев
83
Харитонов
32
Скороходов
32
Скороходов
83
Харитонов
99
Житнев
5
Гладышев
5
Гладышев
99
Житнев
9
Нагибин
8
Макаренко
8
Макаренко
9
Нагибин
20
Гонежуков
88
Яшин
88
Яшин
20
Гонежуков
33
Кириленко
7
Богданов
7
Богданов
33
Кириленко
11
Кириллов
34
Кортава
34
Кортава
11
Кириллов
Остались в запасе
Cибирь
Байкал
20
Даниил Авдюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
67
Роман Ткачук
ЛЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
1
Максим Сутулин
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
20
Даниил Авдюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
Остались в запасе
67
Роман Ткачук
ЛЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
1
Максим Сутулин
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Cибирь - Байкал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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Cибирь
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