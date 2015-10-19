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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Байкал
Факел - Байкал: обзор матча 19 октября 2015
Факел
19.10.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
3 : 2
Завершен
Байкал
33'
А. Касьян
37'
В. Свежов
62'
М. Бирюков
66'
А. Гонежуков
90+3'
Д. Яшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Байкал
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
Д. Яшин
Замена
Д. Гриднев
️️️️
М. Бирюков
90'
+1
Желтая карточка
В. Свежов
87'
79'
Замена
В. Кириллов
️️️️
В. Землянский
Замена
А. Бекетов
️️️️
Д. Коробов
78'
Замена
О. Самсонов
️️️️
И. Альшин
68'
67'
Замена
Д. Ахба
️️️️
Д. Кортава
66'
ГОЛ! 3:1!
А. Гонежуков
Замена
Ю. Дубровин
️️️️
В. Шахов
65'
ГОЛ! 3:0!
М. Бирюков
62'
57'
Замена
В. Селецкий
️️️️
М. Машнев
46'
Замена
Э. Богданов
️️️️
А. Киселев
ГОЛ! 2:0!
В. Свежов
37'
ГОЛ! 1:0!
А. Касьян
33'
32'
Желтая карточка
М. Меркулов
Желтая карточка
Д. Коробов
29'
19'
Желтая карточка
А. Киселев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Байкал
77
Михаил Бородько
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
88
Вячеслав Землянский
ОП
9
Алексей Ющук
ЦП
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
5
Юрий Дубровин
ПЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
36
Олег Самсонов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Байкал
1
Давид Иканович
ВР
3
Дмитрий Толмачев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
4-2-2-2
1
Саутин
71
Багаев
29
Шахов
93
Бурнаш
15
Тихий
27
Мурнин
6
Свежов
7
Коробов
10
Альшин
17
Бирюков
19
Касьян
4-2-1-2
77
Бородько
67
Ткачук
88
Яшин
4
Авагимян
3
Меркулов
19
Машнев
88
Землянский
9
Ющук
34
Кортава
20
Гонежуков
29
Шахов
5
Дубровин
5
Дубровин
29
Шахов
17
Бирюков
56
Гриднев
56
Гриднев
17
Бирюков
7
Коробов
7
Бекетов
7
Бекетов
7
Коробов
10
Альшин
36
Самсонов
36
Самсонов
10
Альшин
19
Машнев
14
Селецкий
14
Селецкий
19
Машнев
18
Киселев
7
Богданов
7
Богданов
18
Киселев
34
Кортава
20
Ахба
20
Ахба
34
Кортава
88
Землянский
11
Кириллов
11
Кириллов
88
Землянский
Остались в запасе
Факел
Байкал
24
Дмитрий Терновский
ВР
10
Артур Рылов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
3
Дмитрий Толмачев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
1
Давид Иканович
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
10
Артур Рылов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
3
Дмитрий Толмачев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
1
Давид Иканович
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Факел - Байкал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
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