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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Байкал
Енисей - Байкал: обзор матча 12 марта 2016
Енисей
12.03.2016, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
4 : 0
Завершен
Байкал
16'
А. Ломакин
40'
Е. Иванов
52'
М. Ибрагимов
61'
А. Исаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Байкал
84'
Замена
В. Ситниченко
️️️️
В. Толмачев
Замена
М. Руднев
️️️️
А. Цховребов
81'
Замена
С. Юсифов
️️️️
А. Алиев
68'
67'
Замена
А. Карпухин
️️️️
А. Зорин
65'
Замена
В. Богданов
️️️️
Э. Богданов
ГОЛ! 4:0!
А. Исаев
61'
Замена
А. Исаев
️️️️
А. Ломакин
54'
ГОЛ! 3:0!
М. Ибрагимов
52'
Замена
А. Мануковский
️️️️
А. Фатуллаев
46'
ГОЛ! 2:0!
Е. Иванов
40'
33'
Желтая карточка
А. Зорин
ГОЛ! 1:0!
А. Ломакин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Василий Азаров
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
19
Муса Ибрагимов
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Байкал
1
Максим Сутулин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
5
Андрей Майборода
ЦЗ
3
Дмитрий Толмачев
ЦЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
9
Алексей Ющук
ЦП
41
Андрей Зорин
ЦП
14
Виталий Селецкий
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Рудаков
Енисей
77
Михаил Бородько
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
13
Самир Юсифов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
9
Максим Руднев
ЦФ
Байкал
38
Евгений Ставер
ВР
34
Александр Харебин
ЦЗ
31
Никита Валенза
ЦЗ
7
Владислав Ситниченко
ЦП
28
Артур Карпухин
ЦП
24
Максим Савилов
ЦП
80
Вадим Богданов
ПВ
4-1-3-1-1
1
Азаров
46
Цховребов
80
Качан
23
Васильев
22
Шабаев
15
Фатуллаев
10
Алиев
90
Ломакин
8
Иванов
19
Ибрагимов
81
Низамутдинов
4-1-3-1
1
Сутулин
22
Труфанов
5
Майборода
3
Толмачев
67
Ткачук
24
Толмачев
9
Ющук
41
Зорин
14
Селецкий
7
Богданов
46
Цховребов
9
Руднев
9
Руднев
46
Цховребов
10
Алиев
13
Юсифов
13
Юсифов
10
Алиев
90
Ломакин
10
Исаев
10
Исаев
90
Ломакин
15
Фатуллаев
8
Мануковский
8
Мануковский
15
Фатуллаев
24
Толмачев
7
Ситниченко
7
Ситниченко
24
Толмачев
41
Зорин
28
Карпухин
28
Карпухин
41
Зорин
7
Богданов
80
Богданов
80
Богданов
7
Богданов
Остались в запасе
Енисей
Байкал
77
Михаил Бородько
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
38
Евгений Ставер
ВР
34
Александр Харебин
ЦЗ
31
Никита Валенза
ЦЗ
24
Максим Савилов
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Рудаков
Остались в запасе
77
Михаил Бородько
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
34
Александр Харебин
ЦЗ
31
Никита Валенза
ЦЗ
24
Максим Савилов
ЦП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Вячеслав Рудаков
Статистика матча Енисей - Байкал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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