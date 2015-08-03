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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Байкал
Шинник - Байкал: обзор матча 03 августа 2015
Шинник
03.08.2015, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 0
Завершен
Байкал
83'
И. Подоляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Байкал
Желтая карточка
И. Подоляк
87'
86'
Замена
Д. Мильдзихов
️️️️
Д. Ахба
Замена
М. Платика
️️️️
А. Малоян
86'
ГОЛ! 1:0!
И. Подоляк
83'
Желтая карточка
А. Щадин
79'
76'
Желтая карточка
С. Нарылков
Замена
М. Земсков
️️️️
В. Сиротов
76'
Замена
И. Подоляк
️️️️
М. Султонов
71'
Замена
Э. Булия
️️️️
А. Мязин
67'
64'
Желтая карточка
Д. Мильдзихов
Желтая карточка
В. Сиротов
42'
40'
Замена
Д. Мильдзихов
️️️️
В. Кулешов
Желтая карточка
А. Ндри
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
92
Артем Щадин
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Байкал
1
Давид Иканович
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
5
Андрей Майборода
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
88
Вячеслав Землянский
ОП
19
Максим Машнев
ОП
33
Денис Кириленко
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Байкал
1
Максим Сутулин
ВР
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
9
Алексей Ющук
ЦП
24
Дмитрий Галин
ЦП
14
Виталий Селецкий
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
7
Эдуард Богданов
ЦФ
3-3-2-2
16
Яшин
2
Ндри
33
Ламанж
15
Цховребов
20
Войдель
7
Маляров
37
Сиротов
92
Щадин
28
Султонов
87
Мязин
0
Малоян
4-3-1-2
1
Иканович
4
Авагимян
5
Майборода
7
Кулешов
67
Ткачук
22
Нарылков
88
Землянский
19
Машнев
33
Кириленко
34
Кортава
20
Ахба
28
Султонов
20
Подоляк
20
Подоляк
28
Султонов
37
Сиротов
8
Земсков
8
Земсков
37
Сиротов
0
Малоян
5
Платика
5
Платика
0
Малоян
87
Мязин
91
Булия
91
Булия
87
Мязин
7
Кулешов
52
Мильдзихов
52
Мильдзихов
7
Кулешов
Остались в запасе
Шинник
Байкал
1
Александр Малышев
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
7
Эдуард Богданов
ЦФ
9
Алексей Ющук
ЦП
24
Дмитрий Галин
ЦП
14
Виталий Селецкий
ЦП
1
Максим Сутулин
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Остались в запасе
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
7
Эдуард Богданов
ЦФ
9
Алексей Ющук
ЦП
24
Дмитрий Галин
ЦП
14
Виталий Селецкий
ЦП
1
Максим Сутулин
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Шинник - Байкал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Шинник
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