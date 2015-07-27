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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Байкал - Оренбург
Байкал - Оренбург: обзор матча 27 июля 2015
Байкал
27.07.2015, понедельник, 13:30
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 3
Завершен
Оренбург
13'
А. Делькин
42'
А. Делькин
52'
А. Делькин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байкал - Оренбург
81'
Замена
Ф. Васиев
️️️️
А. Малых
73'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
С. Бреев
69'
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Делькин
66'
Замена
И. Маркелов
️️️️
Д. Кабутов
Замена
Д. Ахба
️️️️
Д. Кортава
61'
Замена
Д. Галин
️️️️
В. Землянский
54'
52'
ГОЛ! 0:3!
А. Делькин
Замена
В. Кириллов
️️️️
А. Ющук
46'
Замена
С. Авагимян
️️️️
Д. Кириленко
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
А. Делькин
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Делькин
Желтая карточка
С. Нарылков
9'
Пенальти не реализован!
Д. Кортава
9'
8'
Желтая карточка
А. Ойеволе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байкал
1
Давид Иканович
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
5
Андрей Майборода
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
88
Вячеслав Землянский
ОП
19
Максим Машнев
ОП
9
Алексей Ющук
ЦП
33
Денис Кириленко
ЦП
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Байкал
77
Михаил Бородько
ВР
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
24
Дмитрий Галин
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
84
Роман Воробьев
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-3-2-1
1
Иканович
67
Ткачук
7
Кулешов
5
Майборода
22
Нарылков
88
Землянский
19
Машнев
9
Ющук
33
Кириленко
34
Кортава
3-3-2-1
98
Абакумов
15
Андреев
58
Ойеволе
10
Парняков
12
Малых
8
Афонин
2
Полуяхтов
23
Бреев
8
Шогенов
90
Делькин
9
Ющук
11
Кириллов
11
Кириллов
9
Ющук
34
Кортава
20
Ахба
20
Ахба
34
Кортава
33
Кириленко
4
Авагимян
4
Авагимян
33
Кириленко
88
Землянский
24
Галин
24
Галин
88
Землянский
12
Малых
26
Васиев
26
Васиев
12
Малых
23
Бреев
84
Воробьев
84
Воробьев
23
Бреев
70
Кабутов
88
Маркелов
88
Маркелов
70
Кабутов
90
Делькин
22
Кобялко
22
Кобялко
90
Делькин
Остались в запасе
Байкал
Оренбург
14
Виталий Селецкий
ЦП
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
77
Михаил Бородько
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
14
Виталий Селецкий
ЦП
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
77
Михаил Бородько
ВР
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Байкал - Оренбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Локомотив
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