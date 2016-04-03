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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Байкал - Сокол
Байкал - Сокол: обзор матча 03 апреля 2016
Байкал
03.04.2016, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
0 : 3
Завершен
Сокол
13'
А. Коротаев
60'
А. Дегтярев (П)
90'
А. Горбатюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байкал - Сокол
90'
Замена
Н. Хохлов
️️️️
Р. Сабитов
90'
ГОЛ! 0:3!
А. Горбатюк
Замена
Н. Валенза
️️️️
А. Карпухин
87'
82'
Замена
С. Шевчук
️️️️
М. Андреев
Замена
В. Богданов
️️️️
А. Зорин
79'
69'
Замена
М. Бурченко
️️️️
А. Перченок
62'
Замена
А. Серасхов
️️️️
А. Дегтярев
60'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Дегтярев
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Коротаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байкал
1
Максим Сутулин
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
3
Дмитрий Толмачев
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
14
Виталий Селецкий
ЦП
41
Андрей Зорин
ЦП
28
Артур Карпухин
ЦП
9
Алексей Ющук
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Рудаков
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
77
Максим Андреев
АП
7
Александр Перченок
ПВ
77
Владимир Романенко
ПВ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Байкал
38
Евгений Ставер
ВР
31
Никита Валенза
ЦЗ
7
Владислав Ситниченко
ЦП
24
Максим Савилов
ЦП
80
Вадим Богданов
ПВ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
15
Никита Хохлов
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
3-1-4-1
1
Сутулин
67
Ткачук
22
Труфанов
3
Толмачев
24
Толмачев
14
Селецкий
28
Карпухин
9
Ющук
41
Зорин
7
Богданов
3-2-3-2
31
Пчелинцев
27
Молодцов
29
Горбатюк
20
Столяренко
34
Сабитов
30
Трусевич
77
Романенко
77
Андреев
7
Перченок
24
Коротаев
11
Дегтярев
41
Зорин
80
Богданов
80
Богданов
41
Зорин
28
Карпухин
31
Валенза
31
Валенза
28
Карпухин
34
Сабитов
15
Хохлов
15
Хохлов
34
Сабитов
11
Дегтярев
2
Серасхов
2
Серасхов
11
Дегтярев
77
Андреев
70
Шевчук
70
Шевчук
77
Андреев
7
Перченок
8
Бурченко
8
Бурченко
7
Перченок
Остались в запасе
Байкал
Сокол
38
Евгений Ставер
ВР
7
Владислав Ситниченко
ЦП
24
Максим Савилов
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Рудаков
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
7
Владислав Ситниченко
ЦП
24
Максим Савилов
ЦП
Остались в запасе
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Вячеслав Рудаков
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Байкал - Сокол
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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