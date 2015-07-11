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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Байкал
Арсенал - Байкал: обзор матча 11 июля 2015
Арсенал
11.07.2015, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
2 : 1
Завершен
Байкал
55'
А. Кутьин (П)
57'
В. Рыжков
80'
В. Кулешов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Байкал
Замена
И. Ершов
️️️️
А. Хагуш
89'
82'
Замена
А. Майборода
️️️️
В. Кулешов
Замена
Р. Гагиты
️️️️
В. Рыжков
80'
80'
ГОЛ! 2:1!
В. Кулешов
Замена
С. Маслов
️️️️
А. Кутьин
74'
Замена
Д. Стародуб
️️️️
П. Деобальд
70'
63'
Замена
Д. Мильдзихов
️️️️
Д. Ахба
62'
Замена
В. Кириллов
️️️️
А. Ющук
57'
Желтая карточка
А. Киселев
ГОЛ! 2:0!
В. Рыжков
Пас отдал
М. Кашчелан
57'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Кутьин
55'
31'
Замена
М. Машнев
️️️️
Д. Галин
29'
Вторая желтая
В. Землянский
10'
Желтая карточка
В. Землянский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
18
Артем Дудолев
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Байкал
1
Давид Иканович
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
88
Вячеслав Землянский
ОП
22
Сергей Нарылков
ОП
24
Дмитрий Галин
ЦП
33
Денис Кириленко
ЦП
9
Алексей Ющук
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
73
Ренат Гагиты
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Байкал
1
Максим Сутулин
ВР
5
Андрей Майборода
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
19
Максим Машнев
ОП
14
Виталий Селецкий
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Кот
4
Айдов
8
Тесак
23
Калешин
14
Хагуш
18
Кашчелан
20
Стеклов
28
Рыжков
18
Дудолев
57
Деобальд
48
Кутьин
3-2-3-1
1
Иканович
4
Авагимян
7
Кулешов
67
Ткачук
88
Землянский
22
Нарылков
24
Галин
33
Кириленко
9
Ющук
20
Ахба
28
Рыжков
73
Гагиты
73
Гагиты
28
Рыжков
14
Хагуш
22
Ершов
22
Ершов
14
Хагуш
57
Деобальд
11
Стародуб
11
Стародуб
57
Деобальд
48
Кутьин
14
Маслов
14
Маслов
48
Кутьин
7
Кулешов
5
Майборода
5
Майборода
7
Кулешов
24
Галин
19
Машнев
19
Машнев
24
Галин
9
Ющук
11
Кириллов
11
Кириллов
9
Ющук
20
Ахба
52
Мильдзихов
52
Мильдзихов
20
Ахба
Остались в запасе
Арсенал
Байкал
16
Сергей Котов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
Главный тренер
Виктор Булатов
14
Виталий Селецкий
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
1
Максим Сутулин
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
Остались в запасе
14
Виталий Селецкий
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
1
Максим Сутулин
ВР
Главный тренер
Виктор Булатов
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Арсенал - Байкал
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
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