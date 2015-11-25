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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Байкал - Шинник
Байкал - Шинник: обзор матча 25 ноября 2015
Байкал
25.11.2015, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 2
Завершен
Шинник
34'
Н. Маляров
37'
А. Щадин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байкал - Шинник
80'
Замена
А. Павленко
️️️️
Н. Маляров
Замена
С. Авагимян
️️️️
Р. Ткачук
80'
77'
Желтая карточка
А. Митасов
75'
Желтая карточка
Н. Маляров
72'
Замена
Р. Войдель
️️️️
Э. Булия
Замена
Д. Кортава
️️️️
Д. Ахба
68'
Желтая карточка
В. Землянский
65'
61'
Замена
Д. Никитинский
️️️️
В. Сиротов
58'
Желтая карточка
В. Сиротов
46'
Замена
А. Митасов
️️️️
М. Султонов
Замена
В. Кириллов
️️️️
В. Селецкий
46'
Замена
Д. Мильдзихов
️️️️
А. Киселев
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
А. Щадин
34'
ГОЛ! 0:1!
Н. Маляров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байкал
77
Михаил Бородько
ВР
18
Антон Киселев
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
19
Максим Машнев
ОП
88
Вячеслав Землянский
ОП
14
Виталий Селецкий
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
92
Артем Щадин
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Байкал
1
Давид Иканович
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
9
Алексей Ющук
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
8
Александр Павленко
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
3-3-1-2
77
Бородько
67
Ткачук
88
Яшин
38
Пытлев
22
Нарылков
19
Машнев
88
Землянский
14
Селецкий
20
Гонежуков
20
Ахба
3-3-2-2
16
Яшин
97
Ятченко
33
Ламанж
15
Цховребов
37
Сиротов
5
Платика
7
Маляров
28
Султонов
92
Щадин
87
Мязин
91
Булия
14
Селецкий
11
Кириллов
11
Кириллов
14
Селецкий
18
Киселев
52
Мильдзихов
52
Мильдзихов
18
Киселев
67
Ткачук
4
Авагимян
4
Авагимян
67
Ткачук
20
Ахба
34
Кортава
34
Кортава
20
Ахба
91
Булия
20
Войдель
20
Войдель
91
Булия
7
Маляров
8
Павленко
8
Павленко
7
Маляров
28
Султонов
9
Митасов
9
Митасов
28
Султонов
37
Сиротов
7
Никитинский
7
Никитинский
37
Сиротов
Остались в запасе
Байкал
Шинник
9
Алексей Ющук
ЦП
1
Давид Иканович
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
8
Михаил Земсков
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
9
Алексей Ющук
ЦП
1
Давид Иканович
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
Остались в запасе
8
Михаил Земсков
ЦФ
1
Александр Малышев
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Байкал - Шинник
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Шинник
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