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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Байкал - Томь
Байкал - Томь: обзор матча 15 ноября 2015
Байкал
15.11.2015, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 2
Завершен
Томь
26'
Д. Ахба
39'
П. Нехайчик
77'
С. Кузнецов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байкал - Томь
87'
Желтая карточка
А. Черевко
82'
Замена
А. Черевко
️️️️
П. Нехайчик
79'
Замена
Д. Голубов
️️️️
С. Кузнецов
Замена
Д. Мильдзихов
️️️️
А. Гонежуков
77'
77'
ГОЛ! 1:2!
С. Кузнецов
65'
Замена
А. Саная
️️️️
А. Пугин
65'
Замена
Г. Нуров
️️️️
И. Темников
Замена
М. Меркулов
️️️️
В. Кириллов
46'
39'
ГОЛ! 1:1!
П. Нехайчик
ГОЛ! 1:0!
Д. Ахба
26'
Желтая карточка
Д. Ахба
19'
18'
Желтая карточка
А. Лях
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байкал
1
Давид Иканович
ВР
18
Антон Киселев
ВР
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
19
Максим Машнев
ОП
88
Вячеслав Землянский
ОП
14
Виталий Селецкий
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Томь
55
Александр Криворучко
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
17
Алексей Пугин
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
Байкал
77
Михаил Бородько
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
3
Дмитрий Толмачев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
94
Георгий Нуров
АП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
3-2-1-3
1
Иканович
88
Яшин
4
Авагимян
38
Пытлев
19
Машнев
88
Землянский
14
Селецкий
20
Гонежуков
20
Ахба
11
Кириллов
4-2-4
55
Криворучко
11
Темников
22
Тен
25
Йиранек
26
Бордачев
90
Лях
44
Башкиров
33
Нехайчик
92
Чуперка
10
Кузнецов
17
Пугин
20
Гонежуков
52
Мильдзихов
52
Мильдзихов
20
Гонежуков
11
Кириллов
3
Меркулов
3
Меркулов
11
Кириллов
11
Темников
94
Нуров
94
Нуров
11
Темников
33
Нехайчик
26
Черевко
26
Черевко
33
Нехайчик
10
Кузнецов
85
Голубов
85
Голубов
10
Кузнецов
17
Пугин
32
Саная
32
Саная
17
Пугин
Остались в запасе
Байкал
Томь
3
Дмитрий Толмачев
ЦЗ
67
Роман Ткачук
ЛЗ
77
Михаил Бородько
ВР
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
77
Олег Чуваев
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
3
Дмитрий Толмачев
ЦЗ
67
Роман Ткачук
ЛЗ
77
Михаил Бородько
ВР
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Байкал - Томь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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