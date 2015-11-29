Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Байкал
Волгарь - Байкал: обзор матча 29 ноября 2015
Волгарь
29.11.2015, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
3 : 1
Завершен
Байкал
69'
А. Алхазов
80'
А. Байрыев
82'
Р. Болов
65'
А. Гонежуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Байкал
Желтая карточка
Б. Петрович
90'
85'
Замена
В. Кириллов
️️️️
Д. Мильдзихов
ГОЛ! 3:1!
Р. Болов
82'
ГОЛ! 2:1!
А. Байрыев
80'
Замена
А. Болонин
️️️️
А. Елисеев
76'
Замена
Р. Болов
️️️️
О. Алейник
74'
Замена
Б. Петрович
️️️️
М. Жабкин
70'
ГОЛ! 1:1!
А. Алхазов
69'
65'
ГОЛ! 0:1!
А. Гонежуков
Замена
А. Коломийченко
️️️️
А. Сутормин
55'
33'
Желтая карточка
А. Гонежуков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
33
Александр Кренделев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Байкал
77
Михаил Бородько
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
19
Максим Машнев
ОП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
15
Алексей Коломийченко
ЛП
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Байкал
1
Давид Иканович
ВР
18
Антон Киселев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
9
Алексей Ющук
ЦП
14
Виталий Селецкий
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
3-2-3-2
71
Бучнев
7
Зураев
13
Иванов
28
Байрыев
32
Терехов
11
Сутормин
34
Алейник
4
Елисеев
33
Кренделев
13
Алхазов
99
Жабкин
3-4-3
77
Бородько
52
Мильдзихов
88
Яшин
4
Авагимян
38
Пытлев
22
Нарылков
19
Машнев
67
Ткачук
20
Гонежуков
34
Кортава
20
Ахба
4
Елисеев
11
Болонин
11
Болонин
4
Елисеев
11
Сутормин
15
Коломийченко
15
Коломийченко
11
Сутормин
99
Жабкин
11
Петрович
11
Петрович
99
Жабкин
34
Алейник
88
Болов
88
Болов
34
Алейник
52
Мильдзихов
11
Кириллов
11
Кириллов
52
Мильдзихов
Остались в запасе
Волгарь
Байкал
30
Дмитрий Саганович
ВР
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
9
Алексей Ющук
ЦП
14
Виталий Селецкий
ЦП
1
Давид Иканович
ВР
18
Антон Киселев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
Остались в запасе
9
Алексей Ющук
ЦП
14
Виталий Селецкий
ЦП
1
Давид Иканович
ВР
18
Антон Киселев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Волгарь - Байкал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Спорт
Новости команд
Все
Волгарь
Байкал
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
ФНЛ. «Шинник» разгромил «Балтику», «Газовик» обыграл КАМАЗ и другие матчи
2016.05.21 16:09
1
Павлов: «Едем в Иркутск не гулять, а играть»
2016.05.16 07:15
ФНЛ. «Зенит-2» в остросюжетном матче вырвал победу у «Байкала», «Енисей» дома уступил «Соколу»
2016.05.15 14:54
1
Карпин: «У нас футбол и так не особо любят, а с такими полями можно с ним заканчивать»
2016.05.10 20:39
3
ФНЛ. «Арсенал» на выезде обыграл «Спартак-2» и вышел в Премьер-лигу
2016.05.10 17:53
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+