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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Байкал
Сокол - Байкал: обзор матча 14 сентября 2015
Сокол
14.09.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
3 : 0
Завершен
Байкал
56'
С. Шевчук
72'
А. Дегтярев
75'
М. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Байкал
Замена
Д. Борисов
️️️️
М. Андреев
90'
86'
Желтая карточка
А. Ющук
Замена
А. Перченок
️️️️
А. Серасхов
80'
ГОЛ! 3:0!
М. Андреев
75'
ГОЛ! 2:0!
А. Дегтярев
72'
68'
Замена
А. Ющук
️️️️
А. Киселев
61'
Замена
В. Кириллов
️️️️
Д. Кириленко
61'
Замена
Д. Мильдзихов
️️️️
Д. Кортава
ГОЛ! 1:0!
С. Шевчук
56'
Замена
А. Дегтярев
️️️️
А. Коротаев
55'
Замена
А. Радченко
️️️️
К. Муллин
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
77
Максим Андреев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Байкал
77
Михаил Бородько
ВР
18
Антон Киселев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
5
Андрей Майборода
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
88
Вячеслав Землянский
ОП
19
Максим Машнев
ОП
33
Денис Кириленко
ЦП
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
15
Никита Хохлов
ЦЗ
15
Вячеслав Фешин
ЦП
6
Дмитрий Борисов
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Байкал
1
Максим Сутулин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
9
Алексей Ющук
ЦП
14
Виталий Селецкий
ЦП
11
Вячеслав Кириллов
ЦФ
3-3-2-2
31
Пчелинцев
2
Серасхов
29
Горбатюк
27
Молодцов
34
Сабитов
30
Трусевич
70
Шевчук
77
Андреев
77
Романенко
9
Муллин
24
Коротаев
3-3-1-2
77
Бородько
5
Майборода
88
Яшин
3
Меркулов
22
Нарылков
88
Землянский
19
Машнев
33
Кириленко
20
Гонежуков
34
Кортава
2
Серасхов
7
Перченок
7
Перченок
2
Серасхов
77
Андреев
6
Борисов
6
Борисов
77
Андреев
9
Муллин
27
Радченко
27
Радченко
9
Муллин
24
Коротаев
11
Дегтярев
11
Дегтярев
24
Коротаев
34
Кортава
52
Мильдзихов
52
Мильдзихов
34
Кортава
18
Киселев
9
Ющук
9
Ющук
18
Киселев
33
Кириленко
11
Кириллов
11
Кириллов
33
Кириленко
Остались в запасе
Сокол
Байкал
15
Вячеслав Фешин
ЦП
15
Никита Хохлов
ЦЗ
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
67
Роман Ткачук
ЛЗ
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
1
Максим Сутулин
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
15
Вячеслав Фешин
ЦП
15
Никита Хохлов
ЦЗ
16
Артем Федоров
ВР
Остались в запасе
67
Роман Ткачук
ЛЗ
4
Сергей Авагимян
ЦЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
1
Максим Сутулин
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Сокол - Байкал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Локомотив
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