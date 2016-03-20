Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Байкал - Луч
Байкал - Луч: обзор матча 20 марта 2016
Байкал
20.03.2016, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
0 : 1
Завершен
Луч
81'
Нивалдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байкал - Луч
Замена
В. Ситниченко
️️️️
В. Толмачев
84'
81'
ГОЛ! 0:1!
Нивалдо
Замена
А. Карпухин
️️️️
А. Зорин
80'
78'
Замена
В. Кренделев
️️️️
Е. Кирисов
69'
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
Д. Кабутов
69'
Замена
М. Козлов
️️️️
М. Казанков
46'
Замена
И. Столбовой
️️️️
Д. Кортава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байкал
1
Максим Сутулин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
3
Дмитрий Толмачев
ЦЗ
5
Андрей Майборода
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
14
Виталий Селецкий
ЦП
41
Андрей Зорин
ЦП
24
Максим Савилов
ЦП
9
Алексей Ющук
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Рудаков
Луч
70
Александр Котляров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Евгений Кирисов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
6
Нивалдо
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Байкал
38
Евгений Ставер
ВР
31
Никита Валенза
ЦЗ
28
Артур Карпухин
ЦП
7
Владислав Ситниченко
ЦП
80
Вадим Богданов
ПВ
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
4-1-4-1
1
Сутулин
67
Ткачук
5
Майборода
22
Труфанов
3
Толмачев
24
Толмачев
14
Селецкий
24
Савилов
9
Ющук
41
Зорин
7
Богданов
4-3-1-2
70
Котляров
70
Кабутов
27
Грицаенко
55
Гузь
28
Семенов
2
Кирисов
14
Семакин
17
Ребко
60
Казанков
34
Кортава
6
Нивалдо
41
Зорин
28
Карпухин
28
Карпухин
41
Зорин
24
Толмачев
7
Ситниченко
7
Ситниченко
24
Толмачев
70
Кабутов
18
Гордиенко
18
Гордиенко
70
Кабутов
2
Кирисов
2
Кренделев
2
Кренделев
2
Кирисов
60
Казанков
10
Козлов
10
Козлов
60
Казанков
34
Кортава
24
Столбовой
24
Столбовой
34
Кортава
Остались в запасе
Байкал
Луч
38
Евгений Ставер
ВР
31
Никита Валенза
ЦЗ
80
Вадим Богданов
ПВ
Главный тренер
Вячеслав Рудаков
35
Илья Гаврилов
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
31
Никита Валенза
ЦЗ
80
Вадим Богданов
ПВ
Остались в запасе
35
Илья Гаврилов
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Рудаков
Статистика матча Байкал - Луч
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Байкал
Россия. ФНЛ, 38 тур
Байкал
0 : 2
21.05.2016
Арсенал
Россия. ФНЛ, 37 тур
Зенит-2
4 : 3
15.05.2016
Байкал
Россия. ФНЛ, 36 тур
Байкал
1 : 2
10.05.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 35 тур
Байкал
0 : 2
06.05.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Спартак-2
2 : 0
02.05.2016
Байкал
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
Новости команд
Все
Байкал
Луч
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
ФНЛ. «Шинник» разгромил «Балтику», «Газовик» обыграл КАМАЗ и другие матчи
2016.05.21 16:09
1
Павлов: «Едем в Иркутск не гулять, а играть»
2016.05.16 07:15
ФНЛ. «Зенит-2» в остросюжетном матче вырвал победу у «Байкала», «Енисей» дома уступил «Соколу»
2016.05.15 14:54
1
Карпин: «У нас футбол и так не особо любят, а с такими полями можно с ним заканчивать»
2016.05.10 20:39
3
ФНЛ. «Арсенал» на выезде обыграл «Спартак-2» и вышел в Премьер-лигу
2016.05.10 17:53
4
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+