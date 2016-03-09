Ефремов: «Все 20 клубов ФНЛ возобновят первенство»

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов заявил, что несмотря на проблемы, всего 20 клубов продолжат чемпионат и доиграют его до конца.

«Насущными вопросами мы занимались в декабре и январе. К сожалению, очень непростая ситуация сложилась в иркутском «Байкале». По ее текущему разрешению у меня двоякое впечатление. В целом обещания руководителей области выполнены, но финансирование осуществляется в скудном объеме, и на сегодня большая часть игроков основного состава покинула клуб. В итоге на весеннюю часть первенства за «Байкал» заявлено большое количество молодых и неопытных ребят.

Вызывает тревогу и положение дел в ярославском «Шиннике». Впрочем, несмотря на это, команда не отказалась от участия в Кубке ФНЛ. Это хороший, боеспособный клуб, и он наравне со всеми готовится к возобновлению первенства. Но ситуация, повторюсь, там действительно непростая, и в ближайшее время, видимо, придется разговаривать с руководством области. Также ее держит на контроле президент РФС Виталий Мутко.

Кроме того, всем известная ситуация сложилась у «Волги» из Нижнего Новгорода (решением КДК с команды снято 6 очков за неисполнение долговых обязательств). Прилагаются все усилия, чтобы команда доиграла сезон. А вот в Набережных Челнах, по моей информации, КАМАЗу удалось решить проблемы. Так или иначе с удовлетворением могу отметить, что 11 и 12 марта все 20 клубов ФНЛ возобновят первенство и лига не потеряет ни одного участника», — сказал Ефремов.

Ранее сообщалось, что «Байкал» и КАМАЗ могут не завершить нынешний сезон из-за финансовых проблем.