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  • «Газовик», «Спартак-2» и другие хедлайнеры ФНЛ нынешнего сезона

«Газовик», «Спартак-2» и другие хедлайнеры ФНЛ нынешнего сезона

№1. «Газовик»

Пример «Газовика» подтверждает простую истину: стабильность – залог успеха. Стабильный состав, стабильное финансирование, терпеливое руководство и тренер, со знанием дела не первый день лепивший этот авторский проект. Пока конкуренты отбивались от проблем, «Газовик» уверенно добился того, к чему шел последние годы. Если в прошлых сезонах для выхода в РФПЛ оренбуржцам не хватало малости, то в этом их уже было не удержать. Всего-то четыре поражения при 24-х победах в 36-ти матчах, лучшая разница забитых и пропущенных мячей, победа в Кубке ФНЛ – впечатляет? «Газовик» – это просто «машина», которой очень сложно противостоять», – посетовал главный тренер «СКА-Энергии» Александр Григорян. Посмотрим, как оренбургское авто будет проходить обкатку в РФПЛ. Но тюнинг полным ходом идет уже сейчас: возможная смена названия, поиски инвесторов, апгрейд стадиона.

№2. «Спартак-2»

Кто бы мог подумать, что спартаковская молодежь, подкрепленная парочкой кадров «старшего брата», в своем дебютном сезоне так ловко будет ломать хребты матерым соперникам. Превратиться из неопытного дебютанта в одного из фаворитов еще нужно постараться, но у них это получилось. Горе регламенту, когда такая команда лишена права на повышение. Основная задача – выращивание кадров для первого «Спартака» – выполняется исправно. Кутепов, Пуцко, Мелкадзе, Каюмов – многие уже получили от Аленичева шанс, остальные – еще получат. Чего только стоит Владимир Обухов с его исполнением штрафных ударов а-ля Пирло. Спрашивается, зачем нужно покупать Зе Луиша и Мельгарехо, когда под носом есть крутые ребята, за которых не нужно платить ни копейки?

№3. «Торпедо»

Приход Карпина в армавирское «Торпедо» был встречен с удивлением и восторгом. При этом априори было ясно: Валерий Георгиевич ввязался в большую авантюру. Когда команда получает лицензию на участие в ФНЛ за три дня до старта первенства, когда заявка на дебютный матч формируется за полчаса до него, когда тренерский штаб собирается по ходу сезона, остается только верить. Но с Карпиным скучно не бывает никогда. Пять стартовых нулевых ничьей (между прочим, всероссийский рекорд!) сразу дали понять, что будет весело. Только не благодаря результатам – клуб плотно осел на дне турнирной таблицы. Зимой команду ждала попытка встряски: в Армавире высадился опытный десант, но от вылета «Торпедо» это не спасло. Обниматься на прощание пока не спешим. Сверху уже намекнули, что если кто-то из команд не сможет выступить в следующем сезоне, то их место может достаться кому-то из пятерки вылетевших.

№4. «Факел»

Мы уже писали, как «Факел» мощно шел в первом круге и стал главным открытием чемпионата. И это после трех сезонов, проведенных в ПФЛ. После зимы впору было ожидать, что «Факел» потухнет, но воронежцы, оставшись без пары лидеров, и не думали сдуваться. Команду периодически штормило, но место в семерке сильнейших она себе уже гарантировала. В программе максимум «Факел» – потенциальный участник стыковых матчей, однако это право нужно выгрызть в борьбе с «Волгарем». «И мы, и наши болельщики – максималисты», – главный тренер Павел Гусев старается внушать оптимизм. С фанатской поддержкой, какой нет даже у некоторых клубов РФПЛ, можно себе позволить замахнуться на что-нибудь грандиозное.

№5. «Шинник»

«Шинник» – хедлайнер с печальной стороны. Ярославль в беде: его главная футбольная команда в нынешнем сезоне не живет, а выживает. Без денег и с огромными долгами. Хотя с проблемами ярославцы давно на «ты». На этот раз над клубом нависла реальная угроза вылета в ПФЛ. «Шинник» всегда отличался сильным, целеустремленным и сплоченным коллективом, который закалялся в самых сложных ситуациях. В этом его сила», – главный тренер Александр Побегалов, несмотря на уход зимой лидеров, веры в команду не теряет. На Кубке ФНЛ разобранный по камушкам «Шинник» и без главных заводил дошел до финала. Но то Кубок, а то лига – длинная дистанция, где на морально-волевых далеко не уедешь. Остается только верить в неутомимого спасителя Побегалова, который не первый год выкручивается с «Шинником» как может.

Супер-Валера. Главный футбольный помощник

«Не дело, когда футболисты питаются «Дошираком». Чем запомнилась первая часть сезона в ФНЛ

Россия. ФНЛ Россия Оренбург Спартак-2 Армавир Факел Шинник Обухов Владимир Побегалов Александр Гусев Павел Карпин Валерий
Комментарии (5)
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15426378s
1463055475
Карпин как бывший игрок середнячок, а как тренер сами видите.
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Yurbanoid
1463058780
Как здорово, что клуб из родного города впервые прошел в премьер-лигу!
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denisov
1463060238
Шиннику удачи. Желаю им справиться с проблемами и остаться в ФНЛ.
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mihail1980
1463063644
карпину надо в польшу с чечесовым соревноваться
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