Беспредел властей во Владивостоке, протест «Кубани» и 12-я результативная замена Григоряна. Чем запомнится 13-й тур ФНЛ

Беспредел властей. Кто довел владивостокских детишек до отчаяния

«Ситуация в клубе критическая. Если по итогам ближайшей беседы с руководством ничего не изменится, команда перейдет к действиям», – интервью полузащитника «Луч-Энергии» Алексея Ребко всколыхнуло Владивосток. Игроки не получают зарплату три месяца, а премиальных никто не видел с начала... прошлого сезона. Но все это – лишь верхушка айсберга.

До недавнего времени в Приморье де-факто существовала только одна футбольная школа – интернат «Луча». Летом детишек перестали кормить, из-за чего многие вынуждены были «сидеть» на одних чипсах и сухариках. На этой неделе стало известно о закрытии ДЮСШ «Луч-Энергии» всех возрастов.

На домашнем матче с «Нефтехимиком» был организован масштабный родительский протест. «Верните детям футбол!», «Россия – футбольная держава?» – плакаты и речевки детишек были хорошо слышны во время матча. «Родине не нужны ее дети, ей нужны деньги их родителей», – ответ одного из болельщиков красноречиво описывает ситуацию как во Владивостоке, так и во всей стране.

Футбол на стадионе «Динамо» получился довольно невеселым. «Луч-Энергия» второй раз подряд победила со счетом 1:0 и на несколько часов покинула зону вылета. Впрочем, с таким беспределом властей Приморья, команда все равно обречена на вылет в ПФЛ.

Протест бутсами. Почему футболисты «Кубани» не создали ни одного полумомента у ворот «Шинника»

«Александр Михайлович, оцените, пожалуйста, игру «Кубани», – попросил Побегалова местный журналист. «Честно говоря, не могу вспомнить ни одного их подхода к нашим воротам», – опешил наставник «Шинника». Опорник Давид Дзахов неожиданно для защитников хозяев ворвался в штрафную и расстрелял голкипера «Кубани» Фролова – 0:1! У краснодарцев было целых 76 минут, чтобы исправить ситуацию. Как итог – ни одного полумомента за весь матч.

Игроки полгода не получают зарплату; на базе команды расцветают бандитские разборки. Наконец, журналисты уже в открытую утверждают, что вице-губернатор края Коробка и генеральный директор Крапивка – «засланные казачки» Галицкого, намеренные уничтожить «Кубань». «Петреску вообще ни разу не получил зарплату с момента прихода в «Кубань». Работать в такой обстановке очень сложно», – подтвердил мрачные слухи агент тренера Николай Пырнэу.

На матч с «Шинником» футболисты «Кубани» вышли как на протест. Краснодарцы подолгу валялись на газоне, атакуя с пустыми глазами и полным отсутствием желания. «Если нет зарплаты в клубе – не беда, Эрол выдаст пи...лями да-да-да», – фанаты «Кубани» вынуждены были искать альтернативные методы развлечения. Впереди – еще одна неделя, и ждать от нее болельщики «Кубани» вправе чего угодно. Вплоть до внезапного банкротства.

Двухлитрового пивка для рывка. Что послужило причиной бойни между болельщиками «Факела»

«Недолюбливаем мы обычную команду типа «Мордовии», а «Сокол» мы ненавидим!» – разогрел публику перед матчем один из фанатов «Факела». Тотальная ненависть ко всему саратовскому здесь культивируется не первое десятилетие. Местные жители до сих пор вспоминают, как маскот «Факела» поднял плакат с изображением горящего сокола. Было это в 1999 году. С тех пор градус вражды Воронежа и Саратова только увеличился.

Коренной петербуржец Виталий Галыш в «Соколе» всего несколько месяцев. За это время Галыш вряд ли проникся враждой к «Факелу», но именно он привел гостевую торсиду в экстаз. Форвард «Сокола» дважды использовал «безответственные» ошибки обороны «Факела», из-за чего на перерыв воронежцы ушли при счете 0:2. В оставшееся время форвард хозяев Михаил Бирюков отквитал один гол. Но спасти команду от поражения в важнейшем матче сезона ему не удалось.

Гол Бирюкова увидели не все. Во втором тайме на восточном трибуне стадиона «Центральный» началась бойня между... болельщиками «Факела». «Драку спровоцировали алкоголики. Они подумали, что мы над ними смеемся и набросились на нас. Моему брату разбили лицо, меня дергали за волосы. Сидевшему рядом с нами парню алкоголики до крови разбили губы», – рассказал участник конфликта Владимир. Оказалось, на матчи «Факела» можно спокойно проносить пиво и водку. По свидетельствам болельщикам, нередки случаи, когда лица «бомжеватого» вида спокойно проносят на матчи двухлитровое «Жигулевское».

Несмотря на кошмарный день, «Факел» продолжает бороться за выход в РФПЛ. В случае достижения цели отметить праздник и как следует закусить можно будет прямо по ходу матча.

«Два защитника завалили друг друга, и случился гол». Как «Тосно» подобралось к «Динамо» на расстояние одного очка

«Парфенов очень скромный парень и в то же время юморной. Когда они оказывались с Цымбаларем в одной комнате, другие зашедшие рисковали умереть со смеху. Одесситы!» – писал в своей книге Егор Титов. Внешне, при общении с болельщиками, Парфенов производит впечатление скрытного человека, будто бы это самое общение его тяготит. Те же готовы прощать ему все, пока «Тосно» выступает столь ярко.

«Такое иногда бывает. Два наших центральных защитника стояли, им никто не мешал, но они вдруг завалили друг друга, и случился гол», – описал первое взятие ворот наставник «Волгаря» Юрий Газзаев. Первый гол «Тосно» де-факто поставил крест на надеждах астраханцев увезти очко. Опытные хозяева благодаря голам Дугалича (см. GIF выше) и Кашчелана довели счет до крупного – 3:0!

После разгрома «Волгаря», тосненцы подобрались к «Динамо» на расстояние в один балл. Москвичи же в этом туре отдыхали: их матч с «Химками» перенесен на более поздний срок. Причина – загруженность стадионов «Родина» и «Арена Химки» в преддверии выборов.

«Никогда «Зенит-2» не позволял сопернику создать столько моментов!». Как питерцы уносили ноги в Тамбове

Всю неделю в Тамбове властвовала непогода. Нескончаемый ливень то и дело заставлял задаваться вопросом: когда, когда закончатся запасы воды у осенних туч?! Периодически на улице поднимался пронзительный северный ветер, из-за которого хотелось спрятаться где-нибудь в помещении. «Думаю, всем понятно, что такая погода и поле не могли не сказаться на качестве игры. В матче с «Тосно» мы проверяли себя на мокром поле, теперь – на большом количестве кочек и ям», – откровенно признался вратарь «Зенита-2» Егор Бабурин.

К осенней действительности лучше приспособились футболисты «Тамбова». Один Денис Дорожкин имел три стопроцентных шанса открыть счет! В концовке матча форвард хозяев вышел один на один, обыграл Бабурина, но недостаток координации помешал ему выгнуть ногу как следует. «Обычно «Зенит-2» не позволяет сопернику создавать такое количество моментов!», – удивлялся тамбовский журналист.

«Звезды из первой команды просили нас измотать «Тамбов». Не знаю, получилось или нет», – заявил Бабурин. Итоговые 0:0 не должны вводить в заблуждение. Тамбовчане явно поймали свою игру в атаке, продемонстрировав готовность распечатать Михаила Кержакова.

«Это уже моя 12-я результативная замена». Как наставник «СКА-Хабаровска» вытащил очередной матч

«Это уже моя 12-я результативная замена. Цифра впечатляет, будто я волшебник!» – наставник «СКА-Хабаровска» Александр Григорян второй тур подряд не упускает случая высоко оценить свою работу. Еще месяц назад хабаровчане толкались с «Химками» и «Лучом» в зоне вылета. Сейчас у команды Григоряна другие приоритеты. После победы над «Балтикой», от четвертого места ее отделяют каких-то два очка.

Все решил эпизод на 58-й минуте. Свежий Владислав Никифоров продрался по левому флангу и выполнил рядовой навес, к которому не был готов Зимулька. Защитник «Балтики» позволил Руслану Булия отклеиться от себя и ткнуть мяч в ворота – 1:0. «Мы провели очень некачественный матч с точки зрения содержания игры. Такой примитивной игры в исполнении своей команды я еще не видел», – как ни странно, эти слова также принадлежат Александру Григоряну.

Еще одна беда приключилась в самой концовке матча. Ушиб надкостницы получил основной вратарь «СКА-Хабаровска» Александр Криворучко. Шанс реанимировать свою карьеру получает талантливый, но невезучий экс-голкипер «Торпедо» Александр Довбня. Впереди у него – кубковый матч с московским «Спартаком». Шанс, который может больше не представиться.

Результаты матчей 13 тура ФНЛ:

«СКА-Хабаровск» – «Балтика» – 1:0

«Сибирь» – «Енисей» – 1:1

«Луч-Энергия» – «Нефтехимик» – 1:0

«Тамбов» – «Зенит-2» – 0:0

«Тосно» – «Волгарь» – 3:0

«Спартак-2» – «Спартак» Нч – 0:0

«Мордовия» – «Тюмень» – 1:1

«Факел» – «Сокол» – 1:2

«Кубань» – «Шинник» – 0:1

«Химки» – «Динамо» – перенесен

Цифры:

0 побед на своем поле одержала «Кубань». Краснодарцы остаются единственной командой ФНЛ, которая не побеждала на родном стадионе.

4 очка в одиннадцати последних матчах набрала «Балтика» и впервые в сезоне оказалась на самом дне.

5 нулевых ничьих сыграл «Тамбов» в этом сезоне. Позади по этому показателю остался даже саратовский «Сокол»!

7 матчей подряд забивает «Тюмень», но из-за «дырявой» обороны команда в этот период выиграла лишь дважды.

8 голов пропустил в этом сезоне голкипер «Шинника» Дмитрий Яшин. Это лучший результат среди всех вратарей ФНЛ!

10 матчей подряд не проигрывает «Шинник». По длительности данной серии ярославцы уже перегнали московское «Динамо»!

80 лет справляла в этом туре «Сибирь». В исторический день игрокам удалось уйти от поражения в домашнем матче с «Енисеем».

330 минут подряд на своем поле не забивает «Кубань».

336 минут длится безголевая серия ударного форварда «Зенита-2» Алексея Гасилина.